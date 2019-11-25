«Молодежь не хочет поступать в Беларуси из-за отработки» 1 25.11.2019, 22:25

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Иллюстрационное фото

Три честные истории от белорусов, которые решились уехать учиться за границу.

Что привлекает белорусов в иностранном образовании? Как вообще попадают на учебу за границу? Об этом «Вечерний Бобруйск» поговорил со студентами заграничных вузов из Бобруйска.

Насмотревшись сериалов

29-летняя Любовь Куделко родилась и выросла в Бобруйске, сейчас работает и живет в Минске, занимается пиаром. С 2016 года ведет блог в Instagram, где дает обширную информацию по учебе за границей.

Любовь считает свои долгом рассказать белорусам, что учиться за границей реально.

По данным ЮНЕСКО, около 26 тысяч белорусов обучалось за рубежом в 2018 году. В основном в Польше, России, Литве. Например, на зимний семестр 2018/2019 учебного года в польские университеты поступило 3 686 первокурсников из Беларуси.

– Многие думают, что в иностранный вуз поступить невозможно – это дорого, и вас там «не ждут». На самом деле для тех, кто знает английский, открыто множество дверей, – говорит она.

Даже когда 40-45-летние женщины с детьми задают Любе вопрос, а есть ли у них шанс поступить в вуз Европы или Америки, она уверенно отвечает: конечно.

– В университетах Западной Европы, например, есть специальные программы для семейных студентов, для молодых родителей, а на кампусах оборудованы детские площадки и квартиры для семейных.

Сама Любовь училась в Испании и Шотландии, в этом году поступила сразу аж в три киношколы США.

– С 15 лет я к этому готовилась: изучала язык, подавала заявки в разные университеты и… получала много отказов, – рассказывает она. – Но однажды мне на почту пришло письмо от неизвестного человека, который увидел одну из моих заявок. Он предложил мне подать заявку на программу в Шотландии. И я прошла.

А когда-то, признается Любовь, журфак БГУ был ее мечтой:

– Я туда поступила и успешно окончила по специальность «Информация и коммуникация». Просто еще подростком я насмотрелась западных сериалов, и меня привлекала атмосфера учебы в западных колледжах.

В итоге Любовь получила еще одну специальность, уже за границей: «Стратегические коммуникации и пиар». Один семестр она отучилась в Шотландии, а второй – в Испании. Такая система обучения позволяет студентам побывать в нескольких странах и получить больше опыта.

Но, несмотря на несколько лет, проведенных в учебе за рубежом, жить там постоянно девушка не планирует:

– Мне за границей трудно найти друзей. Мне кажется, что они какие-то ненастоящие. На публику разыгрывают милых и дружелюбных. Мне легче жить у нас. Наши беспардонные хмурые люди мне роднее – я понимаю, почему они такие.

В погоне за качеством

Алиса Чигирь – выпускница гимназии №3 Бобруйска 2014 года. Три года она училась в Силезском университете города Катовице в бакалавриате, сейчас оканчивает магистратуру во Вроцлавском университете по специальности «Брендинг».

По ее словам, уже в восьмом классе она решила, что нужно уезжать. Потому что в Беларуси «не видела перспектив для обучения»:

– Я хотела изучать рекламную коммуникацию, а в те года рекламщиков нормально учили только на журфаке БГУ, но туда я не хотела. Во-первых, конкурс был просто сумасшедший, во-вторых, у нас в стране рекламный бизнес тогда только развивался. Нет смысла здесь учиться рекламе, если единственная реклама здесь – социальная.

Алиса выбрала Силезский университет.

– Близко, дешево, легче выучить язык, – объясняет она. – Да и в мои 17 было страшновато ехать куда-то далеко. Поначалу часто хотелось домой, но потом привыкла, и появились друзья в Польше.

Карта поляка упрощает поступление в польский вуз, но Алисе ее сделать не удалось. А за год до поступления Алиса ездила в Катовице на «зерувку» – подготовительные языковые курсы для иностранных студентов.

Кстати, брат Алисы, Мирослав, в этом году поступал по бесплатной программе для иностранцев в университет в том же Катовице. Нужно было предоставить аттестат и пройти письменный и устный экзамены по польскому языку. Мирослав поступил. Стипендии у него не будет, но за само обучение платить не нужно.

Алиса перечислила своих знакомых: в 2012 году двое парней из 3-й гимназии поступили в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе, в 2013-м одна девушка уехала учиться в Чехию, в один год с Алисой поступила в польский универ ее одноклассница, в 2019 году из выпуска брата больше десяти человек поступили в иностранные вузы.

– Ребята едут за рубеж, потому что не считают белорусское образование качественным, потому что боятся отработки и отсутствия перспектив, – считает девушка.

Но не все родители поддерживают такие устремления детей:

– Однажды я встретила маму своей одноклассницы, которая поступила в тогда еще существовавший филиал БГЭУ. Узнав, что я буду учиться в Польше, мама с изумлением спросила: «И как вы только решились? Я свою дочку боюсь даже в Минск отпустить».

На зимний семестр 18/19 учебного года в польские университеты поступило 3686 первокурсников из Беларуси, на семестр 2016/2017 года – 3891, на семестр 2015/2016 года – 4863. (по данным польского образовательного фонда «Перспективы»)

Алиса живет в польском общежитии, которое в два-три раза дешевле, чем снимать квартиру. Ее траты на жилье, еду и косметику составляют около 500 долларов в месяц.

В польском университете предметы делятся на обязательные и необязательные. Можно самому выбрать себе программу на семестр. Такое расписание сделано для того, чтобы студент мог совмещать учебу с работой.

После учебы девушка хочет остаться в Польше, но конкретных планов пока не строит:

– Я могу и в Беларусь вернуться работать, но только если мне предложат достойную зарплату.

В поисках другой культуры

Алексей Августинович учился в 21-й школе, что в Киселевичах. Он задумался про образование за рубежом уже после того, как окончил бакалавриат и магистратуру в БГУИРе.

– Если мои родители успешно трудились и строили карьеру на одном предприятии, то сейчас времена совершенно другие, – рассуждает Алексей, которому уже за 30. – Не будет такого идеального места работы, где можно проработать всю жизнь и при этом постоянно развиваться. Поэтому я стал интересоваться дополнительным образованием и стажировками.

Он проходил стажировки в Эстонии, США, Индии. Даже открывал свое дело, параллельно преподавая в БГУ.

В 2017 году стал искать в интернете места для иностранцев в вузах, читал отзывы студентов. Выбрал пять университетов, поступил во все (!), но в итоге принял приглашение Эдинбургского университета имени Нейпира в Шотландии.

– Главной проблемой при поступлении было получение международного сертификата по знанию английского языка – экзамен сдал только со второго раза, – вспоминает Алексей. – В остальном поступить в зарубежные вузы даже легче, чем в белорусские: документы, например, можно подать сразу в несколько.

Для белорусов, как граждан страны, не входящей в Евросоюз, обучение часто существенно дороже, если не брать в расчет бесплатные места. Часто в вузах можно попросить скидку для обучения, есть конкурсы и различные фонды, которые финансируют замотивированных и активных. Можно стать помощником преподавателя в обмен на освобождение от платы за обучение и небольшую стипендию, можно попросить университет о переносе даты обучения на год, пока ищется финансирование, либо копить нужную сумму. Алексей за обучение в магистратуре Эдинбургского университета платил сам – около 15 тысяч фунтов в год.

Комнату арендовал в центре города, рядом, это обходилось даже дешевле, чем самая дешевая комната в студенческом общежитии – около 450 фунтов. Плюс 50 фунтов уходило на «коммуналку», около 250 – на еду.

Алексей признается, что был экономным студентом:

– Я всегда брал с собой термос в университет и бутерброды, купил велосипед, потом переехал в еще более дешевое жилье.