Фотофакт: Минск готовится к Новому году

Фотофакт: Минск готовится к Новому году2
- 25.11.2019, 22:48
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Уже украсили центр города.
На Октябрьской площади уже полностью смонтирована елка, а центр города украшают фонариками, передает «Белсат».
До Нового года больше месяца, а Минск уже готовится к праздникам. На Октябрьской площади поставили елочку традиционной конусной формы. В этом году ее украсили белыми и голубыми снежинками.
Днем видно, как рабочие подключают контакты к праздничным фонарикам.
Скоро должно появиться и праздничное оформление витрины в ГУМе. Как видно на объявлении, витрина будет создана по мотивам творчества белорусской художницы Анны Силивончик.