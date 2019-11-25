Фотофакт: Минск готовится к Новому году 2 25.11.2019, 22:48

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Уже украсили центр города.

На Октябрьской площади уже полностью смонтирована елка, а центр города украшают фонариками, передает «Белсат».

До Нового года больше месяца, а Минск уже готовится к праздникам. На Октябрьской площади поставили елочку традиционной конусной формы. В этом году ее украсили белыми и голубыми снежинками.

Днем видно, как рабочие подключают контакты к праздничным фонарикам.

Скоро должно появиться и праздничное оформление витрины в ГУМе. Как видно на объявлении, витрина будет создана по мотивам творчества белорусской художницы Анны Силивончик.