закрыть
26 ноября 2019, вторник, 1:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Фотофакт: Минск готовится к Новому году

2
  • 25.11.2019, 22:48
  • 1,435
Фотофакт: Минск готовится к Новому году

Уже украсили центр города.

На Октябрьской площади уже полностью смонтирована елка, а центр города украшают фонариками, передает «Белсат».

До Нового года больше месяца, а Минск уже готовится к праздникам. На Октябрьской площади поставили елочку традиционной конусной формы. В этом году ее украсили белыми и голубыми снежинками.

Днем видно, как рабочие подключают контакты к праздничным фонарикам.

Скоро должно появиться и праздничное оформление витрины в ГУМе. Как видно на объявлении, витрина будет создана по мотивам творчества белорусской художницы Анны Силивончик.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич