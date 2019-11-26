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Видеофакт: Активисты заблокировали президента Грузии в одном из ресторанов

  • 26.11.2019, 8:17
  • 2,077
Видеофакт: Активисты заблокировали президента Грузии в одном из ресторанов
САЛОМЕ ЗУРАБИШВИЛИ
ФОТО: AP

Протестующие скандировали: «Рабы!».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили была обнаружена журналистами телеканала «Мтавари» в одном из небольших ресторанов, расположенных в сотне метров от место проведения масштабной акции протеста, сообщает «Грузия онлайн».

Около 15 гражданских активистов выстроились перед кафе, стали свистеть и скандировать «Рабы!». Одна из протестующих настойчиво просила персонал открыть дверь, чтобы «пригласить президента на соленые огурцы и джонджоли» — соленья, с которыми обычно подают лобио.

Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее «не интересует политический кризис в стране», раз она «спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции». Президент около часа не могла выбраться из заведения.

На место прибыла полиция, которая оттеснила участников акции и вывела президента Грузии к машине.


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