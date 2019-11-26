«Да будь проклята эта власть!» 19 Виктор Горбачев

26.11.2019, 8:42

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Виктор Горбачев

Пора гнать ее в шею.

Настоящие слезы. Слезы обиды и непонимания. Злости и беспомощности. Да еще и человеческие. И, кроме всего, женские.

Сегодня. Борисов. Утренний. Иду по делам и вспоминаю, что надо заскочить в аптеку и кое что прикупить. Хоть и не любитель по ним шастать.

Захожу. Очередь. Уже с утра. Ну, 4 человека. Терпимо. Становлюсь. Передо мною две женщины беседуют между собою. Знакомые. Одна из них плачет. Вторая успокаивает. Стоя рядом понимаю причину слез.

Одна другой жалуется: «Ну вот как? Как жить? 37 лет стажа и 242 рубля пенсии. Да будь проклята эта власть и этот черт с нею... (еще мягко я написал). Медаль за работу, грамоты, благодарности. Всю жизнь старалась работать, за все и всегда переживала. И вот на выходе такое? Теперь как бомж какой жить и существовать?»

Одни вопросы и непонимание.

Из короткой беседы улавливаю то, что одна из них вышла только на пенсию и получила ее первый раз за ноябрь. Второй еще предстоит выход вот-вот. Одна плачет горькими слезами, вторая пытается успокоить. Но. Но видно, что у нее в глаза страх. Страх скорого выхода на пенсию.

И в этих глазах читается немой вопрос и без ответа. А и правда? Как? Как жить и за что с нами так? Женщины. Красивые и добрые женщины. Утренние слезы заставили меня уйти с очереди. Не стал стоять. Ком. Просто ком к горлу.

Не хватало, чтобы еще и я заплакал: «Будьте вы прокляты, кто с этими людьми и страной так! Чтобы вам жить на их пенсию».

Кто-то скажет: а зачем такая жизнь?!

И вы будите совсем не правы. Надо не так говорить: «А зачем такая власть!»

И в шею ее - в шею!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»