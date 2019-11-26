Продал машину «перекупу» — чем это обернется? 15 26.11.2019, 8:47

7,954

Иллюстрационное фото

Жизненная история белорусского водителя.

Опытные владельцы знают, что при продаже автомобиля нужно соблюсти все требования законодательства.

Но есть и неопытные, которых профессиональный "перекуп" всегда вычислит в толпе или найдет по рекламным объявлениям. С такими проще: правила продажи автомобилей они зачастую не знают, а значит, и вопросов задают меньше.

Для читателя Автобизнеса Анатолия его Peugeot 206 2003 года выпуска был первым автомобилем. У машины заклинил мотор, денег на ремонт не было, поэтому было решено поскорее 206-й продать.

На объявление, что удивительно, оперативно откликнулся гражданин, который, немного поторговавшись и сбив цену на пару сотен "зеленых", согласился приобрести авто.

"Перекуп" - не "перекуп"?

Анатолий: "Автомобиль был не на ходу, поэтому я привез его на сверку на эвакуаторе. Снял с учета быстро и получил "транзиты", "клиент" все это время находился рядом. Дальше было даже еще быстрее, я еще удивился этому обстоятельству, потому что рассчитывал, что продажа автомобиля отнимет у меня много времени. На руках оказался договор с какими-то печатями, расчет произошел, и все. Ну и копию паспорта моего они предварительно сделали.

"Клиент" как-то незаметно растворился в толпе людей, коих в МРЭО всегда порядком, а я остался с мыслями: "Уж очень гладко все прошло". Стал читать договор - и тут меня посетили сомнения.

Продал-то я свой автомобиль не тому гражданину, с которым мы договаривались о продаже, а некому агентству, получается - "перекупу". Поискав по интернету информацию, я наткнулся на статью в Автобизнесе, и увидел там "себя" один в один.

Почитал, поразмыслил - понял, что мой договор нужно было еще зарегистрировать в ГАИ, так как в нем не было штампа МРЭО. Вернулся в то "окошко" МРЭО, где мы оформляли договор, а оказалось, что это и не МРЭО вовсе, а коммерческая организация"…

Вроде МРЭО ГАИ, а по факту - нет

"Вот тут все происходило, в помещении ГАИ, как на вывеске указано", - поясняет Анатолий.

Да, при входе с улицы автовладельцев и не только встречает такая вывеска.

Но это вовсе не означает, что все, что там находится, имеет отношение к ГАИ. Там МРЭО, конечно же, но и одновременно торговый центр, и фирма, которая оказывает гражданам услуги по составлению заявлений и оформлению договоров.

Для "непосвященных" эти два объекта находятся под одной крышей с вывеской "МРЭО". Тем не менее они абсолютно отличаются своими функциями, а также световой гаммой своих вывесок, хотя и с очень внешне схожими информационными надписями (совпадение?).

Вот сюда необходимо было Анатолию для регистрации договора. Действительно, эти окошки очень похожи.

"В фирме, а не ГАИ, как оказалось, в моей просьбе зарегистрировать договор купли-продажи своего автомобиля отказали, - сокрушается Анатолий. - Не буду пересказывать весь наш "горячий" разговор, но общий смысл таков: "Отойдите и не мешайте нам работать". Меня это возмутило. Ну как же так?! Я же прошу того, что требуется по закону, а не "хотелки" свои какие-то. По факту же автомобиль остался на мне?"

Как должно быть - и как оказалось?

Редакция Автобизнеса уже сталкивалась с ситуацией, когда автовладельцы считали, что совершили сделку по продаже в МРЭО на рынке "Малиновка" в Минске (и не только там), но сделка эта оказалась и не сделкой вовсе. Причем фирма фигурировала одна и та же, находящаяся в одном помещении с МРЭО ГАИ (тоже совпадение?).

В соответствии с общими правилами, предусмотренными п.2 ст.224 Гражданского кодекса РБ, если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя возникает с момента его регистрации. В соответствии с п.3 ст.403 ГК РБ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. А что является моментом регистрации договора?

Указ №504

1.1. на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, а также сделки по отчуждению физическими лицами таких механических транспортных средств, прицепов к ним или самоходных машин юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров с учетом требований настоящего Указа;

1.2. договоры купли-продажи, мены, дарения механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин (далее - договоры), заключаемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, составляются в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, с проставлением отметки о проведенной регистрации на каждом экземпляре: в регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - регистрационные подразделения) - в отношении механических транспортных средств и прицепов к ним (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним)…

Ну а сам способ регистрации прописан в постановлении Совета Министров №1459:

… регистрация договоров осуществляется путем проставления на каждом их экземпляре печати регистрационного подразделения с изображением Государственного герба Республики Беларусь или печати инспекции гостехнадзора с ее наименованием, подписи сотрудника регистрационного подразделения или инспекции гостехнадзора и даты регистрации...

Это краткий экскурс по нормам законодательства, а теперь о сути ситуации. Как мы видим, обязательной регистрации договора купли-продажи автомобиля по факту не было, Анатолий до сих пор является собственником автомобиля, который, как он считает, продал. "А как же договор?" - спросите вы. А никак. Пока на нем нет штампа ГАИ о регистрации, юридически этого договора не существует, Госавтоинспекция, естественно, его не видит, так как в базу данных он не внесен.

К содержанию договора, который предлагает своим вольным или невольным клиентам ЧТУП "Агентство "Автооформитель" на авторынке "Малиновка", тоже есть серьезные вопросы.

А вот зачем покупателю два экземпляра одного договора? Этот пункт не соответствует закону. И мы это ответственно заявляем, поскольку он противоречит тому же указу №504, о котором мы говорили выше:

1.2. Один экземпляр договора остается у физического лица, отчуждающего механическое транспортное средство, прицеп к нему или самоходную машину, второй - у физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица, приобретающих их, третий - в регистрационном подразделении или инспекции гостехнадзора.

И все. Прячется один экземпляр договора от ГАИ, одновременно скрывается и сама сделка по купле-продаже, со всеми вытекающими последствиями, отвечать за которые никто не хочет.

О последствиях

Договор есть, но он не зарегистрирован. Это значит, что продавец остался собственником автомобиля. Различные "перекупы" (мы не привязываем ситуацию конкретно к фигурирующей в материале фирме), естественно, приобретают автомобили для их последующей перепродажи уже со своим "наваром". В этом их бизнес.

Следующий клиент, который у этого "перекупа" приобретет такой автомобиль, может не поставить его на учет в течение 10 дней, как того требует закон. При этом штрафы с тех же камер фотофиксации будут приходить фактическому владельцу, а не "перекупу". Но это полбеды.

А если с участием такого автомобиля произойдет ДТП с тяжкими для здоровья человека последствиями? Тогда собственник авто, одновременно являющийся и владельцем источника повышенной опасности, может понести материальную ответственность по гражданским искам, в таких случаях предъявляемых к владельцу источника повышенной опасности. Таких случаев на практике много. Эти проблемы "перекупам" нужны? Конечно же нет, поэтому и невыгодно им регистрировать договоры в ГАИ. Пусть за все фактический собственник отвечает.

P.S. Конечно же, герой данного материала, прежде чем продавать автомобиль, должен был почитать, как это правильно сделать. Можно сделать скидку на то, что это первая продажа, мол, еще научится. Можно посетовать на его простоту душевную. Однако на данный момент он может ответить за негативные последствия, если его "проданное" авто попадет впоследствии в руки непорядочных людей.

А что касается визуальной "схожести" двух разных организаций под одной крышей с надписью "МРЭО", то это действительно так. И если бы информационные надписи были вообще на одном фоне, то и не отличишь, если, конечно, не вчитываться в содержание этих надписей. Но читают, увы, не все.