Станислав Богданкевич о «жирующем жулье»: Это дикая и ненормальная ситуация 24 26.11.2019, 8:55

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Станислав Богданкевич

Экс-глава Нацбанка прокомментировал скандальное заявление диктатора.

В конце минувшей недели в Витебской области местные власти доложили Лукашенко, что они получили отказ от банковской системы на просьбу оказать шефскую помощь отстающим хозяйствам.

Реакция правителя была странной:

«Павел Владимирович (Каллаур), немедленно займитесь этим. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается».

Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии UDF.BY отметил, что не может считать озвученное поручение эффективным.

«Разве может кто-то из экономистов поддержать такую идею? Это дикая и ненормальная ситуация. Не дело банка, который владеет не своими ресурсами, а вкладами населения и деньгами предприятий, вкладываться в убытки», – сказал Богданкевич.

Он напомнил, что подобная практика существовала раньше: «У нас уже есть негативный опыт».

В начале 2010-х Нацбанк начал избавляться от подшефных хозяйств, объединенных в «Агрокомбинат «Мачулищи». Среди них было и родное для Лукашенко ОАО «Александрийское». И вот теперь банковской системе предлагают вернуться к старой практике.

Богданкевич указал на другой источник финансирования убыточных колхозов: «Если хотите – есть фонд Лукашенко, разработайте соответствующую программу».

Бывший глава Нацбанка добавил, что из-за убыточных хозяйств многие банки и так балансируют на грани банкротства:

«Выдают кредиты, скажем, «Гомсельмашу». Он их не возвращает 10-20 лет, а ему по требованию еще новые кредиты дают. Это же ненормально».

Сможет ли Павел Каллаур заставить другие банки взять в нагрузку убыточные колхозы?

«Лукашенко неправильно определил функции Нацбанка. Нацбанк не является вышестоящей структурой над коммерческими банками. Он как раз осуществляет надзор, чтобы банки свои ресурсы не направляли на сомнительных заемщиков. У Нацбанка нет полномочий принуждать банки делать то, чего они не должны. Но, видимо, Каллаур будет что-то делать, рекомендовать. Я ему не завидую», – отметил Богданкевич.