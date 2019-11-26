Трамп принял в Белом доме и наградил пса-ликвидатора аль-Багдади
- 26.11.2019, 9:27
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Президент США рассказал о необычных способностях Конана.
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме пса по кличке Конан, который принимал участие в операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади и был ранен. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Зак Браун, передает liga.net.
Президент рассказал, что Конан прибыл с Ближнего Востока и получил от него медаль и грамоту. По словам Трампа, во время рейда пес был серьезно ранен и все думали, что он может не выжить, однако он выздоровел, сообщает CNN.
"Конан – должно быть, самая известная собака в мире" – сказал Трамп представляя пса.
"This is Conan, right now probably the world's most famous dog"— Zach Purser Brown (@zachjourno) 25 ноября 2019 г.
Trump introduces the dog who helped take down Baghdadi at the White House. pic.twitter.com/QhliOIqEYG
Он также рассказал, что много узнал об этой породе собак.
"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными", — сказал Трамп, обращаясь к журналистам.
По его мнению, Конан знал, в какой важной операции участвует.
В конце октября Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии.