Антикремлевский мечтатель Владимир Милов, theins.ru

26.11.2019, 10:04

Дональд Туск

Почему Дональд Туск станет хорошим лидером для единой Европы.

Прошедший на прошлой неделе в Загребе съезд правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) — крупнейшего межпартийного объединения Европы — избрал новым президентом партии Дональда Туска, бывшего премьера Польши, а в 2014–2019 годах — главу Европейского совета, высшего органа управления Евросоюза. В последние полтора десятилетия Туск проявил себя как одна из наиболее ярких политических звезд единой Европы, а Европейская народная партия, хотя и остается самой популярной в ЕС, переживает непростые времена и остро нуждается в реформах — и приход Туска на руководящий пост может вдохнуть в нее (а заодно и во всю европейскую политику) новую жизнь

Европейские консерваторы и христианские демократы по праву считают себя основной «материнской» силой, стоящей за созданием единой Европы: после Второй мировой войны именно они — Робер Шуман и Конрад Аденауэр — выступили инициаторами создания «союза угля и стали», из которого выросло современное единое европейское пространство, каким мы его знаем. Христианские демократы любят подчеркивать, что вторая по величине европейская политическая сила — социал-демократы — предложениям по европейской интеграции активно противилась. Консерваторы во главе с Гельмутом Колем возглавили процесс объединения Германии и реинтеграции бывших коммунистических стран Восточной Европы в 90-е. Выдвиженцы Европейской народной партии бессменно возглавляют органы управления Евросоюза с 2004 года, а Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель — без сомнения главный Европейский политический тяжеловес последних 15 лет — во многом формирует политическую повестку не только в Германии, но и на континенте в целом

В последнее время европейские консерваторы переживают не лучшие времена. Во многих крупных странах ЕС — включая Францию или Италию — они откатились в рейтингах на 3–4-ю позиции, иногда даже дальше (в Нидерландах, например, христианско-демократические партии делят по последним опросам 9–10-е места). По сути последняя крупная западноевропейская страна из числа основателей ЕС, где ЕНП сохраняет лидерство, — Германия, но и здесь позиции ХДС в последнее время упали до исторических минимумов, и говорят, что на выборах 2021 года их впервые могут победить «зеленые» — и получить мандат на формирование нового кабинета. Процесс передачи власти в Германии в связи с ожидаемым уходом Меркель сильно ослабляет европейских правоцентристов, для которых германский ХДС традиционно был главной опорой при любой погоде

Партию сотрясают нешуточные внутренние проблемы (например, из-за антидемократического курса партии «Фидес» венгерского лидера Виктора Орбана, чье членство в ЕНП было приостановлено в этом году) и теснят конкуренты — как крайне правые с более жесткой консервативной и антимиграционной повесткой, так и либералы и «зеленые». Например, возникший из ниоткуда новый либеральный проект Эммануэля Макрона, в частности, фактически уничтожил прежние позиции правоцентристов-республиканцев, которые долгие годы были одной из двух ведущих сил французской политики, но сейчас болтаются в опросах на 3–4-м месте с 12–15% поддержки

В результате на майских выборах в Европарламент Европейская народная партия ухудшила свой результат по сравнению с выборами 2014 года — хотя все равно получила большинство мест (примерно 24%) и решающий голос при формировании нового состава Еврокомиссии. Однако проблемы никуда не уходят. Европейская молодежь уже не помнит об исторических христианско-демократических корнях Евросоюза и требует ответов на острые вопросы сегодняшнего дня — климат, безработица, миграция. Популярность христианских демократов среди молодежи в ЕС — на минимуме. Европейская молодежь уже не помнит об исторических христианско-демократических корнях Евросоюза и требует ответов на острые вопросы.

На самом деле единая Европа нуждается в наличии сильного правоцентристского консервативного блока, который смог бы определить новый европейский курс, провести необходимые реформы и задать ЕС верное направление в новые турбулентные времена. Едва ли на эту роль способен кто-то другой. Социал-демократы больше озабочены своими идеями, и единое европейское пространство, поднявшее Европу на невероятный уровень благосостояния и влияния в мире, для них не является первоочередной ценностью; на международном уровне они чаще склонны к «обнимашкам с диктаторами», примитивному антиамериканизму и сдаче интересов единого демократического миропорядка. К тому же во многих странах соцдемы теряют поддержку еще быстрее, чем христианские демократы (в Германии и Франции они сейчас на 4–6-м местах в рейтингах партий).

Либералы представляют собой исключительно пеструю и разнородную коалицию, которая даже в Европарламенте разделена на две разные группы; едва ли от них можно ожидать общей цементирующей идеи и политики по образцу ЕНП. «Зеленые» сейчас очевидно на подъеме и даже смогли обойти крайне правых на майских евровыборах 2019 года, но там много новых людей, и что у них за душой помимо идей о борьбе за природу и против изменения климата, сказать трудно. С крайне правыми в плане идей как раз все предельно понятно, но если они получат рычаги власти, то успешному единому европейскому проекту конец, и мы вернемся прямиком к континенту, сотканному из разрозненных национальных государств, — если не сразу в 1930-е, то уж точно для начала в 1920-е (а как себе представить 20-е, не заканчивающиеся 30-ми?)

Дональд Туск — такой человек, который способен придать европейским правоцентристам новый импульс. Он человек нестарый (62 года), при том что за плечами у него, без преувеличения, огромный опыт кризисного управления. Будучи премьером Польши в 2007–2014 годах, он сумел избежать экономического спада после глобального финансового кризиса 2007–2008 годов — и хотя темпы роста в Польше упали, но все равно оставались в плюсе, в отличие от еврозоны.

На посту главы Евросовета Туска ждали еще более серьезные испытания. Евросовет — высший орган Европейского Союза, который объединяет за единым столом глав всех 28 государств — членов ЕС, и задача его президента — найти между ними компромисс. Представьте, насколько это было легко в последние 5 лет, прошедшие с 2014 года, когда Туск возглавил Евросовет: агрессия Путина против Украины, миграционный кризис 2015 года, Brexit, Орбан, экономические проблемы еврозоны и многое другое. Но Европе во многом удалось удержать ситуацию под контролем (в том числе, например, создать европейскую единую службу охраны границы, Frontex, и резко снизить масштабы нелегальной иммиграции). Заслуга Туска в этом огромна. Он проявил себя одновременно и как открытый к любым контактам и переговорам дипломат, и как человек, который в нужный момент может жестко обозначить принципиальную европейскую позицию по важнейшим вопросам

«Если вы против верховенства права, независимых судов, свободы прессы и НКО, если вы поддерживаете Путина и агрессию против Украины, вы не христианский демократ» — блестящая речь Туска на съезде ЕНП в Хельсинки в ноябре 2018 года, обращенная к авторитарному венгерского премьеру Орбану, вызвала мощнейший резонанс (членство Орбана в ЕНП было приостановлено спустя 4 месяца). «Надеюсь, что в аду заготовлено особое место для тех, кто толкнул Британию на выход из ЕС, не имея даже сырого подобия плана действий» — другая его жесткая речь по адресу безответственных британских политиков во время переговоров с ЕС об условиях Brexit. Хотя мне даже больше нравится Туск-мечтатель, цитирующий Джона Леннона — «you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one» — в выступлении, в котором глава Евросовета выражал надежду на сохранение союза единой Европы с Британией, несмотря ни на что

Наличие в ЕС политиков с харизмой, опытом и компетентностью Туска действительно дает надежду. «Дональд здорового человека» (в противовес заокеанскому тезке) — человек предельно уравновешенный, здоровый центрист, начисто лишенный идеологических крайностей, способный работать даже с заклятыми политическими противниками, но в то же время достаточно твердый и последовательный защитник базовых демократических ценностей, на которых в последние 70 лет и была построена единая Европа. Когда европейская политика страдает от расколов, порожденных новыми глобальными вызовами и усталостью от прежнего истеблишмента, Америка и Британия «ушли в себя», поднимает голову «мировой клуб диктатур» во главе с Китаем и Россией, а такие тяжеловесы, как Ангела Меркель, покидают сцену, Европа нуждается в надежном лидерстве. Лидерстве, с одной стороны, достаточно энергичном и современном, а с другой — представляющем здоровый противовес во многом авантюристичному стилю французского президента Макрона. В турбулентном мире и не менее турбулентной внутренней ситуации в ЕС нужна какая-то точка опоры.

На Туска в этом плане в любом случае были надежды.

Посмотрим, что Туск сможет сделать в качестве нового главы ЕНП, — но европейские правоцентристы под его руководством уж точно не будут выглядеть как теряющая былой вес структура, из рук которой ускользает последняя соломинка — лидерство Меркель в Германии. Напомню, что лидерство в политике — полноценный институт, не менее важный, чем независимая пресса, парламент или суды. Если вы хотите сделать некий проект более успешным и провести важные реформы — кто-то должен брать ответственность в свои руки. У Дональда Туска это получалось раньше — надеемся, что получится и теперь.

