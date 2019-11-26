Белорусы записали душевные каверы на хиты «Машины времени» 2 26.11.2019, 10:12

Фото: Павел Поташников, TUT.BY

Легендарная группа отметит в Минске свой юбилей.

«Машина времени» отметит творческий «полтинник» выступлением в Минске 27 ноября.

«Мы, конечно, могли бы отправить вас самостоятельно переслушивать всю дискографию коллектива перед концертом, но вместо этого предлагаем вместе послушать только главные хиты группы в исполнении популярных белорусов», — пишет tut.by.

Начнем бодро. Например, с суперпопулярного «Поворота» в интерпретации белорусского певца Германа:

Немного лирики от Кати Пытлевой. Она предлагает свою версию песни «Машины Времени» «Ты или Я»:

Хотите еще один мегахит? «Однажды мир прогнется под нас» в исполнении Александра Тихановича, который уже ушел из жизни, и Леонида Ширина подойдет?

А вот расслабленно-отвязный кавер на композицию «Она идет по жизни смеясь» от Ивана Вабищевича (он же Дядя Ваня):

И снова лирика! Павел Клышевский, лидер группы «Тяни-Толкай», вот так интерпретировал трек «Место, где свет». Вам как?

А закончим танцевальным «Мой друг лучше всех играет блюз» от белорусских «Дроздов». Перепеть Макаревича, конечно, сложно, но такая хулиганско-стиляжная версия тоже имеет право на существование, правда?