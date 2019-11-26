Сенцову вручат премию Сахарова в Европарламенте 26.11.2019, 10:21

Фото: charter97.org

Церемония награждения состоится в зале заседаний.

26 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге, сообщает «Радио Свобода».

Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем выступит с речью.

Украинец стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Крымский режиссер Олег Сенцов находился в российском заключении с мая 2014 года, со времени аннексии Крыма.

Он вернулся из колонии в Лабытнанги в Украину вместе с еще 34 украинцами 7 сентября 2019 года в результате обмена с Россией.

С 1988 года Европарламент присуждает премию «За свободу мнения» имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.