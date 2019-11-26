Профессор-физик: «Росатом» обманывает Финляндию в вопросе белорусской АЭС 10 26.11.2019, 10:37

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После запуска станции небо над Островцом неизбежно изменится.

Смягчить ситуацию вокруг белорусской АЭС попыталась Финляндия. Министр иностранных дел этой страны пригласил экспертов из Беларуси и Литвы посетить строительство подобного атомного объекта в Финляндии и тем самым снять раздражение Вильнюса в вопросе ядерной безопасности, сообщает «Белсат».

Сейчас – в ноябре, а первый раз – в сентябре группа исследователей взяла пробы из природы, которая окружающей белорусскую АЭС. Анализ покажет состояние почвы, дерева, воздуха, воды и овощей перед запуском реактора. После запуска небо над Островцом неизбежно изменится, остерегается профессор Георгий Лепин:

«Атомные станции выбрасывают большое количество газообразных продуктов, и в том числе несколько продуктов опасных. Первый из них это Криптон-85».

Криптон меняет электропроводность атмосферы, что способствует возникновению пожаров, уточняет сопредседатель объединения «За безъядерную Беларусь». Сооружение АЭС под Островцом Георгий Лепин считает геополитическим планом Кремля в отношении стран Балтии:

«Россия как только поняла, что теряет рычаги, начала тут же строить две станции – в Беларуси и Калининградской области».