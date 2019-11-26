Майдан в Гонконге 6 26.11.2019, 10:44

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Что там происходит и чем это все может закончиться?

Шестой месяц подряд в Гонконге продолжаются протесты. Полиция пытается зачистить Гонконг, а правительство не готово идти на какие-либо переговоры. Протесты начались после того, как власти предложили принять законопроект об экстрадиции, который позволяет передавать подозреваемых в преступлениях Китаю. Сейчас действует закон, который был принят еще при англичанах и прямо запрещает выдачу в КНР и "любые территории, рассматриваемые как ее часть". В начале сентября власти Гонконга под натиском протестующих решили отозвать закон, пишет liga.net.

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Власти пошли на уступки. Почему митинги продолжаются?

В ходе протестов против закона об экстрадиции полиция применила непропорциональную силу, в результате чего пострадали и арестованы тысячи людей, говорит LIGA.net главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов. После этого люди вышли с новыми требованиями: отставка правительства Кэрри Лам, предоставление Гонконгу прямого избирательного права, создание международной комиссии по расследованию преступлений полиции и отказ от классификации протеста как "мятежа". По состоянию на сегодня эти требования актуальны.

Это можно сравнивать с Майданом?

Протестующие в Гонконге полностью брали опыт с Революции достоинства, отмечает Харитонов. По его словам, более 100 000 людей в конце лета одновременно смотрели документальный фильм "Зима в огне", а украинские флаги выносятся как символ свободы. Кроме того, протестующие назвали свой неофициальный гимн "Слава Гонконгу", что полностью дублируется со "Слава Украине". "Для них Украина – это топ-демократия, которая стоит на одном уровне с Великобританией, США и Европейским Союзом. Украина имеет для них огромное значение", - заявил Харитонов.

Какова роль Китая?

Как роль Москвы в Революции достоинства, отмечает Харитонов. "Правительство Гонконга выступает марионеткой Пекина. И все указания по разгону протестов идут с Пекина", - сообщил он. На прошлой неделе отряды китайской армии появились на улицах Гонконга для якобы уборки улиц. А на следующий день, когда начались зачистки, китайская армия появилась уже с оружием. Армия оружие не применяла, однако это уже является грубым нарушением международных договоров.

Мир на стороне властей или протестующих?

В ответ на появление китайской армии на улицах Гонконга Конгресс США принял закон, которым призвал Китай соблюдать права протестующих и воздержаться от силового разгона протестов. Аналогичные действия Харитонов ожидает и от европейских парламентов, в том числе украинского. "Мир на стороне протестующих", - уверяет он. С точки зрения права, Гонконг не является Китаем и имеет полную автономию, кроме вопросов внешней обороны и дипломатии.

У демонстрантов есть оружие?

Луки, коктейли Молотова, палки. Все то, что мы видели на Майдане. Огнестрельное оружие есть, но это единичные случаи. Полиция использует резиновые пули, токсичный газ и даже огнестрельное оружие, что вынуждает протестующих защищаться. При этом, по словам Харитонова, не было ни одного случая, когда демонстранты использовали огнестрельное оружие против полиции.

Фото: EPA

Зачем полиция применяет силу?

Полиция хочет зачистить город по указанию Китая. "У китайцев паранойя касательно иностранного вмешательства в любые протесты. И они считают, что, если они зачистят город и запугают несогласных, то протесты завершатся", - отметил Харитонов.

Когда это все закончится?

Неизвестно. Протестующие не намерены отступать, особенно молодежь. Полиция также не готова идти на уступки. Государственный совет Китая на днях назначил нового главу полиции Гонконга, который, по словам Харитонова, является "ярым коммунистом" и заявил, что 100% зачистит город.

Фото: EPA

Чем это может закончится?

Первый сценарий – ввод китайских войск в Гонконг для полной зачистки города. "Тут даже с Крымом сложно сравнивать в контексте того, к чему это может привести. Это намного глубже", - считает Харитонов.

Второй сценарий – пересмотр британским правительством соглашения 1997 года о передаче Гонконга Китаю и возвращение британского протектората до момента решения кризиса. Однако британский парламент парализован из-за Brexit и выборов.

Но уже есть и промежуточные результаты протестов - демократическая оппозиция на выборах в районные советы разгромила пропекинских представителей власти (из 452 мест в районных советах 347 получат демократы, еще 45 - независимые кандидаты, многие из которых являются про-демократическими, и только 60 - сторонники Пекина).