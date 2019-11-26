Главам МИД Финляндии и Швеции передали списки возможных фальсификаторов

Главам МИД Финляндии и Швеции передали списки возможных фальсификаторов5
- 26.11.2019, 10:48
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Членам избирательных комиссий трех округов предлагают отказывать в шенгенских визах.
Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде в рамках визита в Минск 25 ноября встретились с представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.
Как пишет tut.by со ссылкой на БелаПАН, встреча прошла в шведском посольстве. Участник встречи, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов заявил, что приглашенные выразили свое видение ситуации в связи с так называемыми выборами.
«Мы делились впечатлениями, как прошли так называемые выборы в Беларуси, какое отношение к правам человека, свободе слова, правам ЛГБТ, рассказали о сложностях развития политической системы», — сказал Борисов.
«Экономическое сотрудничество очень важно, но нужно идти шаг за шагом, поскольку без политической либерализации и соответствующего законодательства масштабные инвестиции невозможны», — заявил участник встречи.
Политик, по его словам, передал дипломатам список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов с просьбой не открывать им визы в свои страны.
«Я передал их с пожеланием, что раз идет диалог, то не до санкций, но если из-за формализма и бюрократии появятся проблемы с получением визы, это будет хороший и симметричный ответ на фальсификации», — сказал Борисов, отметив, что будет передавать эти списки и другим дипломатам.
Напомни, несколько представителей гражданского общества выступили с идеей создать специальную базу фальсификаторов. Идея получила поддержку со стороны белорусов.