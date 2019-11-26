Зеленский из аэропорта призвал собрать Кабмин 4 26.11.2019, 10:53

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Владимир Зеленский

Речь идет о зарплатах врачам и учителям.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Об этом он заявил во вторник, 26 ноября, в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

Глава государства выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

Зеленский записал видеообращение в киевском аэропорту перед вылетом в Эстонию, куда он сегодня прибудет с официальным визитом в сопровождении пяти министров.