Почему закрываются белорусские предприятия? 5 26.11.2019, 11:18

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Проблем и ошибок достаточно много.

Почему мы всей страной изо всех сил «крутим педали», а движемся к экономическому благополучию очень медленно, практически на одном месте стоим? Почему множество еще недавно успешных бизнесов сегодня находятся в состоянии банкротства или ликвидации? О причинах не очень радостного положения дел во многих отечественных компаниях рассказал один из самых известных и опытных белорусских управленцев, профессор Бизнес-школы ИПМ Дмитрий Дичковский, пишет «Экономическая газета».

Работая с отечественными предприятиями в рамках образовательных и консалтинговых проектов, мы хорошо знаем основные причины низкой эффективности белорусских бизнесов и прекрасно видим самые распространенные из них.

Все вкладываем в станки и непростительно мало – в сотрудников

Прежде всего стоит задуматься над инвестициями в человеческий капитал. Создается впечатление, что в Беларуси об этом многие вообще не слышали и не задумываются.

Как правило, у нас говорят об инвестициях в основные средства, в которые в Беларуси в общем-то финансируются не хуже, чем в развитых странах – порядка 15% от ВВП страны (к примеру, в России – 16%, Швеции – 19%, Германии – 14%, США – 12%).

А в интеллектуальный капитал управленцев, да и вообще в персонал, не вкладывается практически ничего – 0,09% от инвестиций в основной капитал. Для сравнения: в Швеции или США этот показатель находится на уровне 6%.

Получается, что, инвестировав в новое оборудование и не потратив в развитие человеческих компетенций, мы неэффективно это оборудование эксплуатируем.

И так во всем: от создания продукта до поиска клиентов и продаж по правильной цене.

Модель открытой форточки

Бизнес-школа ИПМ много работает со шведскими компаниями, чей стиль управления предприятиями принципиально иной, нежели в Беларуси. Они исповедуют принцип «открытой форточки, в которую «может залететь много полезного».

Суть его – на стадии принятия решений выслушивать мнения всех вовлеченных в процесс работников. И только когда все обо всем договорились, нарисованы целевые показатели на будущее и определены задачи производственников, маркетинга, логистов и всех остальных, наступает «авторитаризм» исполнения принятых решений, поставленных целей, ведь конвейер – не место для демократии.

Нелюбовь к цифрам

Почему умирают белорусские предприятия? И как преодолеть фатальные ошибки наших управленцев | Экономическая газета

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Большинство учредителей (собственников) отечественных компаний являются интуитивными предпринимателями: обладают видением, харизмой, ведут за собой коллективы.

Все это приносит результаты, но лишь на начальном этапе развития. В то же время они меньше уделяют времени или почти не уделяют его цифрам (планам, отчетам, системам). А качественная оценка бизнеса невозможна без оцифровки результатов.

Ориентация только на продукт

Интересоваться мнением и реальными проблемами потребителя долгое время у нас никто нужным не считал.

В итоге многие белорусские предприятия создают уникальные товары и услуги для рынка, направляют на их развитие и продвижение весь интеллектуальный и финансовый потенциал, искренне верят в успех. При этом они не всегда уделяют достаточно внимания оценке его потребительского восприятия и готовности потенциальных клиентов платить за предлагаемое нужную цену.

Избыточная диверсификация

В 1990-е, когда получалось все, возникла иллюзия, что предпринимательское чутье все вытянет, спасет компанию в любой ситуации. А значит, можно открывать новые, совершенно не связанные между собой направления бизнеса и в смежных, и в непрофильных отраслях, с непонятно для какой цели предназначенным оборудованием, которое смонтировано в еще более непонятных зданиях.

В результате у нас есть предприниматели, интересы которых представлены в совершенно не связанных между собой бизнесах. Все это работало до первого кризиса (до 2008–2009 гг.), именно тогда и начало ломаться. Потом был кризис второй (2011–2012 гг.), сейчас третий (начался в 2014 г.), в следующем году финансисты ожидают четвертый.

А в кризисной ситуации такие разрозненные, плохо контролируемые активы перестают работать. В многоотраслевом конгломерате убыточными становятся сразу все бизнесы. Потому что без профессиональной концентрации усилий на ключевых направлениях практически невозможно добиться весомого результата.

Конкуренция просто не позволит эффективно удерживать свои позиции на падающем рынке. Распыление ресурсов и управленческих талантов приводит к деградации бизнесов: вы несете финансовые потери, теряете клиентов, долю рынка, разбегается персонал.

Отсутствие структуры и «самобытное» корпоративное управление

Если посмотреть сегодня на любой относительно крупный и успешный, на первый взгляд, белорусский бизнес со стороны иностранного инвестора, то это будет, как правило, «клубок» юридических лиц с разными долями учредителей в каждом и невозможностью оценить ключевые активы и стоимость всего бизнеса.

Процессы делегирования и выстраивания четкого разграничения полномочий между собранием акционеров, советом директоров, топ-менеджерами и функциональными подразделениями в отечественных компаниях, как правило, не выстроены.

Есть лишь уверенность предпринимателя в том, что он все сделает лучше своих сотрудников, и его попытки делать все своими руками. Это может работать на первоначальном этапе развития, однако позже, с увеличением масштаба бизнеса, ситуация приходит к резкому торможению в развитии компании. Каким бы ярким предприниматель ни был, но быть талантливым абсолютно во всем маловероятно, а главное, что невозможно быть одновременно везде.

На практике это выглядит следующим образом. Я акционер, создаю компанию. Сначала работаю один, потом с друзьями, потом бизнес разрастается, и когда у меня уже 200 и более человек – все это прекращает работать, если не меняется модель управления.