Американский Макрон: соперником Трампа может стать 37-летний политик 26.11.2019, 11:43

2,932

Пит Буттиджич

Фото: washingtontimes.com

В стане демократов, похоже, произошел тектонический сдвиг.

Пока весь мир следит за процедурой импичмента президента Дональда Трампа и за его усилиями сбить рейтинг своего, как считается, главного оппонента Джо Байдена, в стане демократов, похоже, произошел тектонический сдвиг, пишет Александр Ланецкий для сайта "Европейская правда".

В конце минувшей недели в США состоялись пятые дебаты претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты США от Демократической партии.

После них и протрамповские, и антитрамповские медиа заговорили о новой звезде Демпартии – 37-летнем Пите Буттиджиче. И это не похоже на кратковременное изменение. Напротив – именно у него есть реальный шанс бросить вызов Трампу на выборах в ноябре 2020 года и даже, возможно, победить на них.

Смена лидера

Накануне дебатов проводятся опросы членов Демократической партии в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, в которых в начале следующего года пройдут первые праймериз. На них голосуют только члены партии: они выбирают, кого они хотят видеть кандидатом от своей партии на предстоящих президентских выборах.

И во всех этих опросах первое место занял совсем не Байден.

Молодой политик, до недавнего времени не особо известный мэр городка Саус-Бенд в штате Индиана, заметно опережает своих главных конкурентов. Так, по опросам в Нью-Гэмпшире у него 25%, у Джо Байдена и Элизабет Уоррен – по 15%, у Берни Сандерса – 9%.

Популярность Пита просто взлетела за последние три недели. Так, опрос той же компании в том же штате, проведенный еще до начала процедуры импичмента, давал Буттиджичу 4-е место – его поддерживало лишь 10% однопартийцев.

Еще никогда демократы не были так разрознены, как на этих выборах – более десятка реальных претендентов.

До недавно времени считалось, что главным претендентом в кандидаты от Демпартии является Байден (77 лет), конкуренцию ему составляли сенаторы Сандерс (78 лет) и Уоррен (70 лет). Эти три мастодонта по опросам лидировали среди демократических избирателей последние полгода.

Беда в том, что в "колеблющихся" штатах, от которых зависит исход выборов в США, любой из них проигрывал Трампу.

Республиканцы открыто обвиняют демократов, что те затеяли весь "фальсифицированный импичмент" только потому, что у их кандидата нет никаких шансов на победу с Трампом в честном бою. Что в целом похоже на правду.

Демократическая партия сейчас разрознена, противоречия между левым крылом молодых демократов (где есть такие крайне левые, как Александрия Окасио-Кортез) и правым, ассоциируемым с семьёй Клинтонов, – огромны. Яркий пример – отказ финансировать ведущих претендентов традиционными донорами Демпартии, воротилами Уолл-стрит, в ответ на угрозы Элизабет Уоррен обложить их повышенными налогами и ужесточить контроль деятельности.

Еще одна проблема Демократической партии – возраст основных претендентов. Все они старше 70 лет.

При этом самая большая поддержка демократов по возрастным группам – это молодёжь до 30 лет. Оплот Демпартии – студенческие кампусы, где поддержка зашкаливает до 80%.

Избирателей Демпартии можно грубо разделить на несколько групп: либеральная молодёжь, креативный класс, черное меньшинство, национальные меньшинства, сексуальные меньшинства и финансовая элита.

У них разные, зачастую противоречивые интересы и задачи.

Для победы им было крайне необходимо найти что-то новое.

Как ни странно, но большинство сторонников Демократической партии США, так же как и их противники, правые консерваторы и поклонники Трампа, с настороженностью, едва ли не враждебностью относятся к представителям истеблишмента из Вашингтона и с Уолл-стрит.

Рядового американца вне зависимости от политических предпочтений раздражают столичные политики, не считающиеся с его мнением. А таких, по всеобщему убеждению, большинство.

Именно поэтому у Джо Байдена, всю жизнь бывшего топ-политиком в Вашингтоне, или тем более нью-йоркского миллиардера Майкла Блумберга не так много шансов получить широкую поддержку низов, особенно – в "колеблющихся штатах".

На этом фоне истеблишмент Демократической партии и их главные спонсоры были вынуждены искать новое креативное решение. И похоже, такой вариант найден.

37-летний мэр небольшого городка из "колеблющегося штата" с военным, политическим и успешным административным опытом – просто идеальный кандидат.

Эдакий американский Макрон.

Пит Буттиджич – сын иммигранта с Мальты и американки англосаксонского происхождения из семьи, много поколений живущей в Индиане. Со студенческой скамьи – активный член Демократической партии, участвовал в предвыборной кампании Джона Керри и Барака Обамы.

Пит Буттиджич – выпускник Гарвардского университета (историк), стипендиат программы Родса, год отучился в британском Оксфорде.

После университета Пит добровольцем записался в армию и семь лет отслужил в резерве вооруженных сил США. Уже будучи мэром, Буттиджич был мобилизован и на семь месяцев отправился служить лейтенантом военно-морской разведки в Афганистан, где занимался расследованием финансирования талибов. За службу он получил две боевые медали.

Три года работал в консалтинговой фирме McKinsey and Company. В 2011 году избран мэром родного города Саус-Бенд в штате Индиана. Это типичный город "ржавого пояса" США. Когда-то здесь находился главный офис и завод легенды американского автомобилестроения Studebaker, закрытый еще в далеком 1966 году. В 90-е в городе закрылись практически все заводы.

Сейчас в городе проживает чуть более 100 тысяч человек и основным работодателем является университет Нотр-Дам – самый престижный католический университет США с крупнейшим в Штатах фондом пожертвований. Университет является местом консолидации местных элит и центром притяжения интеллектуалов со всех северо-восточных штатов. Отец Пита, профессор-иезуит, 29 лет преподавал в этом Университете.

От молодого мэра – до молодого президента

У Буттиджича – устойчивый имидж успешного мэра, сумевшего вдохнуть новую жизнь в увядавший город.

В 2014 году газета The Washington Post назвала Буттиджича "самым интересным мэром, о котором вы никогда не слышали". Еще в ноябре 2016 году в интервью журналу The New Yorker Барак Обама назвал Пита будущим лидером Демократической партии. А The New York Times в июне 2016 года озаглавила статью о нем "Будущий первый президент-гей?"

За время его правления в Саус-Бенде на месте бывшего автомобильного завода был открыт индустриальный парк, отремонтировано 40% зданий в городе. Оппоненты, правда, напоминают, что было снесено почти 400 жилых домов, в основном в черном гетто, а количество выселенных на улицу удвоилось. Тем не менее, он переизбрался на второй срок с поддержкой 80% проголосовавших.

Но главное – то, что Буттиджич будто специально выращен политтехнологами как идеальный кандидат для консолидации демократического электората. Все его качества и недостатки уравновешивают одно другое для избирателя.

Он за Обамакер, но не бесплатный. Он – гей, но набожный христианин. Сын иммигранта и католик, но белый. Он за ужесточение контроля продажи оружия, но против запрета. Он за увеличение помощи бедным американцам (наверное, и тем которых выселили при нем на улицу), но против социализма. Он за избирательную реформу, отменяющую институт выборщиков, и равное нарезание избирательных округов, чтобы правящие партии не меняли их перед каждыми выборами себе в угоду.

Кроме того, Пит Буттиджич постоянно подчеркивает свою провинциальность и близость к народу.

Его обещания заставить столичную бюрократию и нью-йоркских толстосумов работать на народ напоминают риторику Сандерса про "жирных котов с Уолл-стрит" и Трампа о "вашингтонском болоте". При этом Пит выступает против ужесточения ограничений корпорациям и профсоюзам спонсировать избирательные кампании и даже выступает за снятие таких ограничений. Что явно по душе крупным корпорациям.

Индиана, где он живет – переходной штат с перевесом республиканского электората. Последний раз демократическим кандидатом, победившим тут, был Барак Обама в 2008 году (в 2012 он проиграл). Это родной штат вице-президента Пенса, который до 2016 года был тут губернатором.

Индиана – обычная американская глубинка, набожная, традиционная, белая. Прогрессивный кандидат отсюда должен стать компромиссом для всех демократов и неопределившихся избирателей.

Пит Буттиджич очень часто подчеркивает, что он музыкант, вызывая аллюзию с Биллом Клинтоном – любимым президентом американских демократов, который тоже был из провинции, тоже из переходного штата, склонного к республиканцам – Арканзаса. Еще один президент, сходство с которым постоянно ищет Пит – Барак Обама. Такой же молодой, из простой семьи, тоже из "ржавого пояса".

Пока единственный минус Буттиджича – его малая популярность среди избирателей-афроамериканцев.

Его детское белое лицо не внушает доверия чернокожему, который слышал о сносе черного гетто и об увольнении единственного черного руководителя местной полиции (которого Буттиджич отправил в отставку из-за незаконного прослушивания).

Чтобы поднять свою популярность в этой группе избирателей, Пит Буттиджич уже пообещал закон, обязывающий все федеральные ведомства минимум 25% сотрудников брать из меньшинств. К тому же эту группу привлекают обещания сохранить и увеличить социальную помощь, Обамакер, а также поддержка глав афроамериканских религиозных общин, многие из которых плотно сидят на финансовой помощи от фондов, связанных с Демпартией.

"Импичмент-президент"?

Пит Буттиджич стал тем кандидатом, который больше всех выиграл от процедуры импичмента.

Слушания в Конгрессе и взаимные обвинения ударили по популярности Джо Байдена среди демократов и колеблющихся избирателей значительно сильнее, чем по Трампу. Но все еще впереди. Если нижняя палата Конгресса проголосует за импичмент (что скорее всего случится), то в Сенате с начала 2020 года начнется этап под названием "судебный процесс", который подорвет предвыборную кампанию таких популярных претендентов, как Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Камала Харрис – у них будет гораздо меньше времени и возможности летать по штатам и агитировать за себя. А Буттиджич всегда может оказаться там, где актуально.

Кроме того, открытые слушания в Сенате позволят республиканцам вызвать на допрос отца и сына Байдена и задать им массу неприятных вопросом. Что наверняка еще сильнее ударит по доверию к бывшему вице-президенту.

Пока Пит Буттиджич не может похвастаться высокой узнаваемостью на общенациональном уровне. Так, в традиционно демократической Калифорнии у него всего 7% поддержки среди однопартийцев. Но это вряд ли станет проблемой на пути к номинации. А для общенациональной раскрутки у Пита Буттиджича еще целый год и лояльность всех ведущих СМИ.

Впрочем, переоценивать уверенность в его победе также не стоит.

Трамп сохраняет довольно высокую поддержку и очень высокие шансы быть переизбранным.

Очень яркая иллюстрация – то, что после начала процедуры импичмента в избирательном фонде Трампа существенно увеличились объемы пожертвований.

Кроме действующего президента похожую динамику продемонстрировал только... избирательный фонд Пита Буттиджича.

Еще в октябре Буттиджич стал опережать Байдена в сборе средств. И что очень важно, во-первых, его поддержали крупнейшие финансовые доноры из Нью-Йорка, Чикаго и Калифорнии, а во-вторых, у него практически единственного у лидирующих демократов - паритет в сборе средств от малых жертвователей и крупных доноров. То есть он нравится не только толстосумам, но и простым обывателям, готовым отправить на его кампанию несколько десятков баксов.

Очень высока вероятность, что именно Пит Буттиджич победит на демократических праймериз и в ноябре следующего года будет представлять партию на выборах. Он столкнется в конкуренции с Дональдом Трампом, и это будет эпическая борьба – старого традиционалиста и молодого прогрессиста-глобалиста. И при этом оба будут до мозга костей американцы – белые, набожные христиане, патриоты.

Во всяком случае СМИ их представят именно так.