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Правда о «выборах»
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В Кремле паника

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  • 26.11.2019, 11:55
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В Кремле паника

Российский спорт близок к мировой изоляции.

Руководители спортивных федераций России срочно вызваны в Кремль в связи со сложившимися критическими обстоятельствами.

Об этом сообщает издание apostrophe.ua со ссылкой на «Чемпионат».

Согласно информации источника, в ближайшее время должно состояться совещание с участием высших руководителей российского спорта и президента страны Владимира Путина. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с будущим введением против РФ санкций в спорте, которые станут следствием поддержки допинга в стране на государственном уровне.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассмотрит вопрос о наказании для российского спорта на ближайшем заседании, которое состоится 9 декабря в Париже.


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