Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние переговоры по БелАЭС 9 26.11.2019, 12:02

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Этот вопрос должен решаться на уровне всего ЕС.

Литва отклонила приглашение Финляндии на трехсторонние консультации с Беларусью по БелАЭС, находящейся на завершающем этапе строительства, сообщает interfax.by.

"Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы (Литва - ИФ) хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы", - сказала глава президентской группы по внешней политике Аста Скайсгирите во вторник в эфире литовской радиостанции Ziniu radijas.

"Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС", - добавила она.

По словам дипломата, БелАЭС "не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси".

Предложение о проведении трехсторонних консультаций озвучил накануне в Минске министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после встречи с Лукашенко. По его словам, "это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства".

Он, в частности, обратил внимание на "известную ситуацию с БелАЭС" и имеющуюся у Литвы озабоченность в данной сфере. "Поэтому сегодня мы сделали предложение пригласить экспертов из Беларуси и Литвы посетить Финляндию, встретиться с нашими техническими экспертами", - добавил глава МИД.