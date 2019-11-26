Олег Сенцов в Европарламенте: Мы не хотим быть рабами Путина 2 26.11.2019, 12:08

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Олег Сенцов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Бывший политзаключенный получил премию Сахарова в Брюсселe.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во время выступления в Европарламенте 25 ноября призвал поддержать украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Трансляцию выступления вел "5 канал", передает gordonua.com.

"Я гражданин Украины и в душе украинец, и боролся за свою страну на воле, на Майдане, в Крыму и в тюрьме. Ваш коллега, мистер депутат Европарламента Дэвид Макаллистер не зря оговорился "украинский-русский", потому что до событий 2014 года многие не видели разницу. После событий 2014 года, после Майдана, оккупации Крыма, начала войны на Донбассе, вторжения российских войск многие поняли, что есть разница между двумя странами, двумя этими народами. И мы сами внутри Украины ощутили эту разницу, что мы – другие, совершенно другие, что мы не хотим жить, как живет Россия, мы не хотим находиться в ее зоне влияния, не хотим быть рабами [президента РФ Владимира] Путина и жить в Советском Союзе, который он строит по обновленной модели. Мы хотим жить в нормальной, свободной, честной стране, построенной по европейским принципам. И союз европейских государств для нас является примером", – сказал он.

По словам режиссера, это "конфликт не между народами, а между двумя принципами и мировоззрениями" – теми, кто "хочет жить в прошлом, кто готов быть рабом и жить во лжи, и теми, кто хочет жить по правде".

Он поблагодарил европарламентариев за поддержку Украины в этой борьбе.

"Она до сих пор не закончена. С моим освобождением "happy end" не наступил. Продолжают удерживаться в России около 100 наших политзаключенных, большинство из которых – крымские татары. Более 200 наших военных, активистов, женщин и даже несовершеннолетних детей находятся в тюрьмах Донецка и Луганска в руках сепаратистов, которых контролирует Россия", – сказал Сенцов.

Режиссер напомнил, что ни украинские, ни международные организации не имеют туда доступа и неизвестно, в каких условиях удерживают там украинских граждан.

"Мы даже точного количества людей этих не знаем. Но они сейчас, в этот момент, продолжают находиться там уже не первый год. Я буду о них говорить каждый раз, когда буду у микрофона. И каждый раз буду призывать вас о них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните о них и делайте то, что вы делали для меня", – заявил Сенцов.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

26 ноября режиссеру в Европарламенте должны вручить премию имени Сахарова.