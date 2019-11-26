Белорусские спортивные чиновники попались на лжи 11 26.11.2019, 12:12

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Немецкий футбольный союз подтвердил, что АБФФ просила не допускать на матч бело-красно-белые флаги и герб «Погоня».

Пресс-секретарь немецкого футбольного союза Штефан Айерман прокомментировал ситуацию о том, что белорусских болельщиков не пропускали с «Погоней» и бело-красно-белыми флагами на матч Германия – Беларусь (4:0), пишет сайт телеканала «Белсат».

«На официальном заседании перед игрой Белорусская федерация футбола предупредила нас, что на стадионе для политической пропаганды используются определенные символы и флаги. АБФФ попросила нас не допускать бело-красно-белые флаги и герб «Погоня».

По нашим сведениям, этот флаг не является официальным флагом Беларуси и поэтому мы решили придерживаться основного запрета политических символов на стадионе. Официальный флаг и герб были, разумеется, допущены», – прокомментировал Штефан Айерман.

Ранее в АБФФ заявили, что не обращались с просьбой о подобных запретах к коллегам.