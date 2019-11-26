Что поможет Украине совершить бизнес-прорыв 1 26.11.2019, 12:25

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Фото: Getty Images

Мнение представителя Европейского инвестиционного банка.

Издание «Новое время» публикует ключевые тезисы выступления Жан-Жака Сулакру, старшего корпоративного банкира Европейского инвестиционного банка, на Киевском международном экономическом форуме.

Несмотря на кризис, мы будем продолжать инвестировать. Мы все равно сможем найти чемпионов в отдельных отраслях [украинской экономики]. Это ключевой момент.

В прошлом году мы привлекли 64 млрд евро, это почти треть того, что мы проинвестировали по всему миру. В этом году мы вложили 8 млрд евро в развивающиеся рынки. Мне кажется, мы — довольно серьезный игрок на инвестиционном рынке. Мы переносим европейские стандарты и практики на развивающиеся рынки.

В 2018-м мы вложили в восточноевропейский регион 600 млн евро, а в этом году постараемся вложить 700 млн евро. Банк всегда инвестировал в несколько основных категорий — в инфраструктуру, в частный сектор. Половина нашего портфеля поддерживает частный сектор во всем мире.

Кроме того, мы инвестируем в банки, чтобы они предоставляли кредиты для малого и среднего бизнеса. Так было на протяжении последних нескольких лет. Сейчас мы смещаем наш фокус в направлении цифровизации. За последние 10 лет ЕИБ инвестировал 32 млрд евро в цифровой сектор. Этот опыт очень актуален. Также мы реформируемся в климатический банк Евросоюза.

Инвестиционным приоритетом в Украине должны быть отрасли, которые создают добавленную стоимость на основе природных ресурсов. Возможно, они не всегда очень прибыльные, но они трансформируют сырьевую отрасль. Особенно если мы говорим об аграрной отрасли Украины, которая является драйвером экономического роста страны. Инновационная индустрия обеспечит прорыв ведения бизнеса в Украине. Там будет очень существенный рост.