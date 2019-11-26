Медведева подвинули 5 26.11.2019, 13:06

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Что происходит в «Единой России»?

Дмитрию Медведеву больше не дали открыть съезд партии, которой он руководит. Первым со вступительной речью на съезде "Единой России" выступил Владимир Путин. А Дмитрий Медведев, который на этот раз пошел следом, пригрозил исключить из партии всех, кто ее стесняется. По этой логике выходит, что исключат всех единороссов-участников московской гонки, которые старательно скрывали на выборах свою партийную принадлежность. О съезде "Единой России" на Радио Свобода Глеб Павловский, Борис Вишневский, Сергей Марков, Никита Понарин. Вопрос слушателям: вы когда нибудь видели живого члена ЕР рядом с собой?

Елена Рыковцева: Ничего такого не произошло важного, кроме как съезд «Единой России» состоялся в выходные. Я считаю, что это событие достойно обсуждения. Может быть наш гость Глеб Павловский тоже так считает. С нами будет видная группа поддержки «Единой России» в лице Сергея Маркова. Надеюсь, к нам присоединится Борис Вишневский из Санкт-Петербурга, который не входит в эту группу поддержки. Съезд продолжался целых два дня, выступили на нем Владимир Путин и Дмитрий Медведев с яркими заявлениями достаточно. Был такой билет по истории КПСС в наши годы студенческие: «Роль и значение XXV съезда партии». Если бы вам сказали: роль и значение XIX съезда партии?

Глеб Павловский: Что можно сказать хорошего об этом съезде, безусловно, это их решение начать избирательную кампанию по выборам в Думу сейчас, прямо немедленно. Это правильное решение. Потому что дела плохи, нужно время, чтобы попробовать разные модели, разные тактики, потом выбрать лучшую. Я думаю, что в значительной степени это будут инструменты недопуска других. То есть должна быть построена надежная, прочная машина недопуска всех сколько-то опасных для «Единой России» кандидатов.

Елена Рыковцева: Вы думаете, вербально они такое проговаривали на съезде?

Глеб Павловский: Между собой — да. Зачем съезду прямо уж вслух? Так что «терзать и трясти», я думаю, что будут совершенно других, чем члены «Единой России». Заметьте, они на этот раз последовали тактике Навального, который тоже начал президентскую кампанию за два года до выборов. Теперь оппозиция навязала темп политизации правящему классу. Это очень интересно, это вообще хорошо. Потому что они будут неизбежно тем самым тормошить и самих себя, и страну.

Елена Рыковцева: Мы посмотрим сейчас сюжет об этом съезде с какими-то особо выдающимися фразами, которые там прозвучали. Я расскажу одну смешную внутреннюю историю. Анна Хламова, наш корреспондент, которая делала сюжет, прислала мне текст этого сюжета, а я в это время сижу и смотрю этот съезд. Я смотрю выступление Медведева, Путина. Получаю текст этого сюжета, там написано: «Съезд открыл Владимир Путин». Я снимаю трубку, начинаю страшно кричать, говорю, что съезд открыл Дмитрий Медведев, а потом выступил Владимир Путин. «Где вы такое взяли?». Она говорит: «На сайте «Кремлин.ру». А я смотрю запись прямой трансляции на «России-24». Может быть «Кремлин.ру» их местами переставил?!Угадайте, что выяснилось? Оказалось, что я кучу времени потратила на то, чтобы посмотреть прошлогодний съезд «Единой России». Давайте посмотрим нормальный материал Анны Хламовой про этот съезд «Единой России».

Елена Рыковцева: Что мы должны понять из того, что Владимир Путин потеснил Дмитрия Медведева в роли первого выступающего на съезде партии, которой руководит Дмитрий Медведев?

Глеб Павловский: То, что это не тема партии. На самом деле речь идет о проекте, о построении аппаратуры для президентского транзита в 2024 году. Выборы 2021 года — это важный этап на этом пути, это больше, чем полустанок, это такая основная станция по пути к этому. Отсюда и разговоры о конституционном большинстве. Потому что, хотя вопрос и не решен, практически наверняка конституцию будут трогать. Уже как трогать — это будет ласковый петтинг или что-то погрубее, непонятно, но будут трогать точно. Значит нужно конституционное большинство. А кроме того это проверка, что работает, что нет. Потому что именно после выборов 2021 года будут решать, определяться в принципе с моделью президентского транзита, будет ли преемник. Я думаю, что как раз будет идея с преемником отставлена в той или иной форме. Или, в конце концов, небольшое обрезание конституции, там есть пять лишних слов «не более двух сроков подряд», если их убрать, то ничего не изменится.

Елена Рыковцева: То есть когда он выступает первым, он подчеркивает, что эта партия для него важна сегодня для тех задач, которые он видит перед собой в этом транзите. Сергей, я тоже хотела вас попросить ответить на вопрос, как в билетах ваших студенческих: историческая роль и значение XIX съезда «Единой России»?

Сергей Марков: Хороший вопрос, конечно. Приветствую Глеба Олеговича. Мудрейший человек, как змий, можно сказать, великий. По поводу съезда — это антикризисный съезд, попытка вывести партию из кризиса. Медведев считает, что не нужно стыдиться звания члена партии, значит много людей стыдятся звания члена партии. Мы знаем, что на выборах в Московскую Городскую Думу действительно такая ситуация была, она была признана потом ошибочной даже в администрации, которая выступала инициатором. Партия отягощена многими проблемами, голосованием за достаточно глупые законопроекты, типа пенсионной реформы, это и многочисленные обвинения в коррупции. Надо как-то выходить из этого кризиса. Предложено две вещи. Первая: броситься в ноги царю и уговорить его все-таки поставить свое имя на эту партию на будущих выборах. И он согласился: ну да, я вас не брошу, хоть вы и нашкодили немало, но я вас не брошу, не волнуйтесь. Не надо бежать, как крысы с корабля, всех, кто будет бежать, мы накажем, всех, кто останется, поддержим. Вторая, сказали так: губернаторы, товарищи, хватит своевольничать, хватит из себя строить каких-то независимых, вы все в рамках «Единой России». Если вы думаете, что «Единая Россия» будет тонуть, а вы выплывете, вы глубоко заблуждаетесь. Если тонуть — всем вместе, выплывать тоже всем вместе. Ну-ка сели все на весла и погребли, погребли. Кроме того было сказано, что надо как-то нам выйти из этой ситуации, когда «Единая Россия» молчит в тряпочку всегда, когда бюрократы и связанный с бюрократией бизнес обижают граждан, надо что-то делать. Решили сделать центр по защите прав человека. Путин сказал: не всегда соглашайтесь, но когда явные вопиющие случаи, вы, давайте, делайте. Они, конечно, молча смотрели на него и думали: Владимир Владимирович, как же мы будем отличать вопиющие случаи от не вопиющих? Тем более, что по шапке нам дадут. Где система защиты партийной тех, кто выступает против бюрократии, которая обнаглела? Такой системы вроде бы не создано. Сейчас вроде бы хотят сменить политтехнологов, они может быть как-то помогут. Вот такие антикризисные меры приняты.

Елена Рыковцева: То есть, одним словом, пытаются вытащить партию из того болота, как два бегемота, в котором она оказалась?

Сергей Марков: В общем да. У партии рейтинг около 30%, для всех партий это было идеалом, а для «Единой России» это, конечно, слабовато. Там еще есть два момента, которые нужно учитывать, по кадровому составу. Во-первых, у «Единой России» очень сильный кадровый состав с точки зрения профессионализма. Там очень многие люди очень профессиональны в своей области, но они сидят и молчат в тряпочку, у них нет возможности себя проявить. И вторая вещь: прошло вымывание ярких людей, ярких сторонников Путина, которые могут вести диалог с населением. В результате такая серая бюрократическая масса выдвигается, как это было в том числе на выборах в Мосгордуму, у которых на лбу вспыхивает надпись: «Я лгу всегда». Люди таким не верят. Как ликвидировать осерение партии, вернуть возможность человеческого диалога — это одна из тех задач, которая, без сомнения, стоит перед партией. Не надо думать, что они не смогут ее решить, может быть и смогут. Вообще говоря, кадровый запас там очень хорош, там очень много умных, хороших, опытных, профессиональных людей. Надо просто дать им возможность высказываться.

Елена Рыковцева: Глеб, вы видели рядом с собой реальных членов «Единой России», если исключить все ваше телевизионное окружение, ну например пенсионер на лестничной площадке и пр.

Глеб Павловский: Кого только ни встретишь на телевидении. Есть, конечно, немного, но есть. Я не хочу людей, которые сами себя не объявляют членами партии, вслух разоблачать — это будет похоже на кампанию с космополитизмом. Пусть они сами решают, когда им выходить на свет. То, о чем говорил Сергей, отчасти прав, потому что, почему они молчат. Не потому, что им запрещают говорить, а потому что они себя берегут. Это еще не бурный водоворот, но течение уже определилось, мы входим в бурные турбулентные времена, люди хотят себя сохранить для решающего момента. Ничего такого страшного им не угрожает, но они могут лишиться своих мест, бенефиций и так далее. Поэтому технократ — это тот, кто умеет молчать.

Елена Рыковцева: С нами на связи Борис Вишневский. Мне очень интересно услышать ваше мнение, вы как человек, прошедший многие избирательные кампании, вы все видели отлично и в Москве в этом году, что явно было принято сверху решение не светить на выборах партию «Единая Россия», скрывать свою партийную принадлежность. Днем с огнем избиратели, любящие «Единую Россию», не могли найти своего кандидата. Откуда вдруг взялось поношение Дмитрием Медведевым тех, кто стесняется, если это было очевидно решение партии, самого высшего уровня? Или я ошибаюсь — это было решение каждого индивидуально единороса, который в Москве решил скрыть свою партийную принадлежность в частном порядке?

Борис Вишневский: Как говорил любимый польский сатирик Станислав Ежи Лец, стыдно подозревать, когда вполне уверен. Ни один единорос в Москве не рискнул бы участвовать в выборах в Московскую Городскую Думу как самовыдвиженец, не получив на это санкции от своей партии, не получив одобрения от руководства на такого рода действия. Кстати, интересно, ни одного кандидата от «Единой России» в выборах не участвовало, но почему-то пишут, что «Единая Россия» выиграла выборы в Мосгордуму. Интересно, как она их выиграла, если не было ее кандидатов? В Петербурге было ровно то же самое. Тут спрашивали в эфире: видели ли вы живых членов «Единой России»? Я-то вижу их каждый день просто у себя в Законодательном собрании, например. Я должен сказать, что на муниципальных выборах в Петербурге мало того, что нынешний губернатор господин Беглов вдруг заявил, что, оказывается, он давно уже не член «Единой России», с сайта мгновенно была убрана информация о том, что он когда-то был даже в ее Высшем совете, но и значительная часть муниципальных депутатов шла на выборы, делая все, чтобы сохранить самую главную военную тайну, что они единоросы. Ни в одном агитационном материале не было ни слова, что они члены «Единой России», что их выдвинула «Единая Россия». Некоторых избиратели видели только в бюллетенях, поскольку на этом этапе скрыть это было невозможно, а часть шла как самовыдвиженцы. Я совершенно уверен, что тоже они получили на это благословение партии. Я прекрасно понимаю — почему. На протяжении нескольких избирательных кампаний этикетка «Единой России» работала как воздушный шарик, она поднимала вверх, а сейчас она стала работать как гиря на ногах, она тянет вниз, на дно. Они прекрасно это понимают. Если бы этикетка «Единой России» давала им преимущества, тогда они бы ее выпячивали как только могли, она у них была бы на всех частях тела, включая скрытые за одеждой. Сейчас она их топила, поэтому они ее скрывали. Я понимаю, что Дмитрию Медведеву крайне неприятен этот факт, что принадлежность к партии, где он, между прочим, председатель, является дискредитирующим фактором на выборах.

Елена Рыковцева: Вы хотите сказать, что Дмитрий Анатольевич не принимал участия в выработке этого решения, Собянин сам свою инициативу проявлял или кто-то еще? Он не знал, что в Москве и Санкт-Петербурге принято политическое решение партию не светить?

Борис Вишневский: Я думаю, что Дмитрий Анатольевич вообще на самом деле в своей партии мало к чему подпущен. Вы видите, какую роль он там играет. Я думаю, что решения эти могли приниматься или без него вообще, или он ими не очень доволен. Я понимаю, ни один председатель партии не был бы доволен, если бы такие решения существовали. Но то, что как минимум негласное одобрение такого поведения существовало, у меня никаких сомнений не вызывает. Он, кстати, еще во время избирательной кампании позволял себе говорить, что что это такое, почему многие скрывают свою партийную принадлежность. Сейчас очень интересно, что будет происходить в ближайшем электоральном цикле. Если мы увидим массовую игру в прятки, когда единоросы будут стесняться своей партийной принадлежности — это значит, что роль Дмитрия Анатольевича Медведева и возглавляемой им партии стала еще более малозначительной. Если они все будут идти на выборы под флагом своей партии, то значит аппаратные позиции Медведева усилились.