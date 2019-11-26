Каждый седьмой литр дизтоплива в России оказался подделкой 5 26.11.2019, 12:50

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Самый большой процент суррогата обнаружили в зимнем топливе.

Дизельное топливо оказалось самым фальсифицируемым в России. По оценкам Росстандарта, доля его подделки сегодня составляет 15%, пишет finanz.ru.

Самый большой процент суррогата оказался в зимнем топливе, где каждый четвертый литр - подделка, приводят "Известия" данные "Петромаркет".

По оценкам исследовательской группы, в прошлом году 74% потребности в зимнем дизеле было обеспечено продукцией российских НПЗ, а остальные 26%, или 5 млн т, составил суррогат, получаемый смешением среднедистиллятных топлив с авиационным керосином. При этом доля фальсифицированного бензина оказалась намного меньше и составила 3,5%. По оценкам Минпромторга, в целом доля некачественного топлива в 2019 году составила 8,8%.

Основными поставщиками суррогатного горючего являются базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ. "Мы проверяли и сетевые АЗС крупных нефтяных компаний, и независимых продавцов, но нарушения были зафиксированы только на независимых заправках", - отмечает председатель правления межрегиональной общественной организации "Народный контроль" Алексей Смирнов.

Зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо, говорит руководитель Федерации автомобилистов России, член Общественного совета при Росстандарте Сергей Канаев. Он напомнил о том, что у суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. "Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота", - добавил эксперт.

Если на рынке летнего дизтоплива присутствие суррогата обусловлено дешевизной последнего, то появлению фальсифицированного зимнего дизтоплива способствует не только его цена, но и нехватка качественного горючего, полагает генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов. Российские НПЗ просто не могут произвести необходимые рынку объемы, уверен он.

По данным эксперта, в 2018 году потребление зимнего дизеля составило 19,3 млн т, в то время как на НПЗ было произведено всего 15,4 млн т. Зимнего горючего в нужном объеме в стране не хватает, поэтому в ход идут суррогаты, согласен президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. В Минэнерго настаивают на том, что потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью.

При этом за последние несколько лет ситуация с фальсификацией дизеля заметно улучшилась, отмечают в Росстандарте. Так, в 2015 году доля суррогата превышала 30%.

Росстандарт оценивает общий объем суррогата, продаваемого на российских АЗС, в 6 млн т в год, при том, что всего на рынке реализуется 65 млн т бензина и дизеля. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что из 920 проверенных АЗС на 81 заправке продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.