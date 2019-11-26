Названы 10 лучших мест для отдыха в декабре 26.11.2019, 13:24

Там есть все шансы понежиться на солнышке и получить массу впечатлений.

Куда поехать отдыхать в декабре? Издание lifehacker.ru назвало 9 мест, где вы забудете о холоде и скуке.

5 солнечных направлений

1. Ливингстон, Гватемала

Температура воздуха: 28–30 °C.

Температура воды: 26 °C.

В декабре в Карибском регионе устанавливается тёплая, комфортная погода, так что это одно из самых привлекательных направлений для пляжного отдыха. Но если вы хотите получить ещё и яркие впечатления, отправляйтесь в Гватемалу. Например, в город Ливингстон на востоке страны.

Неподалёку от этого места есть чудесные пляжи, сам город довольно развит в плане инфраструктуры. Кроме того, оттуда можно отправиться на разные захватывающие экскурсии: и к каньонам, и к водопадам, и к руинам.

Если время и бюджет позволяют, от Ливингстона можно доехать и до древнего города майя — Тикаля, что на севере страны. Хотя проще всего его посетить, остановившись во Флоренсе, живописном местечке на берегу озера Петен-Ица.

2. Лангкави, Малайзия

Температура воздуха: 29–32 °C.

Температура воды: 28–30 °C.

Когда речь заходит о декабрьском отдыхе в Юго-Восточной Азии, первым на ум приходит Таиланд. Но Малайзия ничем ему не уступает. Особенно в этом смысле примечателен архипелаг Лангкави, граничащий с Таиландом.

Этот курорт славится своими чистыми пляжами, прекрасными отелями, природой и погодой, которая с декабря по апрель просто шепчет.

3. Фукуок, Вьетнам

Температура воздуха: 26–32 °C.

Температура воды: 28–29 °C.

Ещё одно азиатское направление, идеальное для пляжного отдыха в декабре. Из-за того, что территория Вьетнама вытянута, погода в разных точках страны сильно отличается, но на Фукуоке в начале зимы очень тепло. Преимущества этого направления — чистые пляжи, богатый подводный мир, который точно заинтересует дайверов, и, конечно, весьма бюджетный отдых на фоне высокого уровня сервиса.

4. Оаху, Гавайи, США

Температура воздуха: 23–26 °C.

Температура воды: 24–25 °C.

В декабре на Гавайях тепло, но не слишком жарко, как летом, и точно не стоит беспокоиться об ураганах: неблагоприятный сезон заканчивается в ноябре. Остановиться можно на разных островах архипелага, но самый разноплановый отдых вы получите на Оаху, главном острове.

Там есть и пляжи, и заповедники, и храмы, и брендовые магазины. Также можно отправить на экскурсию по местам съёмок голливудских фильмов или посетить знаменитый Перл-Харбор.

5. Кейптаун, ЮАР

Температура воздуха: 20–25 °C.

Температура воды: 18 °C.

Декабрь в Кейптауне не то чтобы располагает к пляжному отдыху, но и без него там есть чем заняться. Например, осмотреть местные исторические и художественные достопримечательности (город считается культурной столицей ЮАР); отправиться по маршруту «Гарден роуд», который растянулся почти на 350 км вдоль провинциальных городков, заповедников и тропических лесов; съездить на мыс Доброй Надежды или на экскурсию по пещерам. Варианты досуга весьма разнообразны.

5 интересных направлений

1. Иерусалим, Израиль

Температура воздуха: 12–18 °C.

Иерусалим, пожалуй, одно из самых праздничных декабрьских мест в мире. В этом месяце весь город озаряется огнями, местные жители отмечают Хануку и Рождество, а каждые выходные проходит грандиозный фестиваль искусств «Хамшушалаим». Он сопровождается концертами, кинопоказами, а заодно и скидками в местных отелях и ресторанах. Бонус — относительно тёплая погода, которой зимой невозможно не радоваться.

2. Будапешт, Венгрия

Температура воздуха: 0–8 °C.

В декабре вся Европа тоже готовится к Рождеству и превращается в сплошную рождественскую ярмарку. Особенно в этом смысле известна Германия. Но если вы хотите не только проникнуться предновогодней атмосферой, но и немного сэкономить, поезжайте в Будапешт.

Прекрасный рождественский рынок на площади Вёрёшмарти работает в венгерской столице весь месяц. Там вы сможете прикупить пару милых вещиц дешевле, чем на других европейских ярмарках. Глинтвейн и уличные выступления на нём тоже найдутся.

3. Женева, Швейцария

Температура воздуха: 2–8 °C.

С 6 по 8 декабря в этом крупном городе Швейцарии проходит одно из старейших местных торжеств — Fête de l’Escalade. Традиция празднования зародилась в 1602 году, после победы жителей Женевы над войсками герцога Савойского.

В ходе фестиваля устраиваются инсценировки сражений, парады и факельные шествия, ярмарки, традиционными угощениями которых являются горячий овощной суп, глинтвейн и, конечно, знаменитый швейцарский шоколад.

4. Титибу, Япония

Температура воздуха: 8–15 °C.

Ежегодно 2 и 3 декабря в японском городе Титибу проходит ночной фестиваль Chichibu Yomatsuri. Праздник сопровождается музыкой, разнообразными угощениями и парадом, в котором участвуют украшенные огнями платформы, и заканчивается грандиозным фейерверком, длящимся не один час. Кстати, парад платформ, который проходит во время Chichibu Yomatsuri, входит в тройку крупнейших в Японии.