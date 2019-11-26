Какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях 1 26.11.2019, 13:34

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Факты, которые выяснились год спустя.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, корабли Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации атаковали украинские корабли, которые осуществляли переход из Черного в Азовское море через Керченский пролив. В результате инцидента были захвачены буксир "Яны Капу", бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также 24 члена их экипажей. В РФ против них было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

На прошлой неделе, без каких-либо объяснений и официальных заявлений, российская сторона передала корабли Украине, правда, в неудовлетворительном состоянии. Апостроф выяснял, почему спустя год после инцидента, Россия все же решилась отдать корабли Украине.

Захваченные вместе с экипажами, 25 ноября 2018 года, украинские бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" почти год находились в плену Российской Федерации. В течение этого времени на различных уровнях велась борьба ради их освобождения. Так 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что РФ следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Также в Арбитражном трибунале в Гааге началось рассмотрение дела, получившего название "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". 22 ноября были утверждены правила назначения, регламента и графика работы суда. В течение шести месяцев украинская сторона должна представить свой меморандум. После этого у РФ будет три месяца чтобы использовать право возражения.

Как известно, 7 сентября 2019 года все 24 члена экипажа, захваченных кораблей, были переданы

Украине в рамках масштабного обмена пленными с РФ. 17 ноября катера и буксир в сопровождении кораблей российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. Спустя два дня они зашли в гавань города Очакова (Николаевская область).

Идентифицировать невозможно

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, заявил, что корабли были возвращены в плачевном состоянии: "Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян".

Правда, официальных материалов, позволяющих оценить степень разрушений, предоставлено не было. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook опубликовал копию, якобы акта описи имущества, находившегося на кораблях. Согласно документу, из кораблей исчезли оружие и боеприпасы, документация, радиостанции Harris, Icom и Motorola, станция космической связи Iridium. Также исчезли личные вещи моряков. "Апостроф" пытался связаться с Матиосом, чтобы узнать подробности, однако его номер телефона временно отключен.

Позже на одном из Telegram-каналов появились якобы фото внутренних разрушений. Правда идентифицировать, где были сделаны эти снимки невозможно. В свою очередь, ФСБ РФ, разместила видео подготовки к передаче украинских кораблей, на котором, они находятся в исправном состоянии. В комментарии к видео говорится, что украинская сторона сама повредила корабли во время их перехода в Очаков. Видео российской спецслужбы, также показывает, что и внутри царит полный порядок, хотя на кадрах по-прежнему невозможно идентифицировать, что это за корабли.

В пресс-центре командования ВМС "Апострофу" заявили, что не комментируют ситуацию, пока на кораблях проходят следственные действия и осмотр. "Корабли находятся в Очакове, военная прокуратура и другие специальные службы проводят осмотр и другие действия. Пока никаких комментариев мы не даем", – сказал изданию начальник пресс-центра Олег Чалик.

Военный эксперт Олег Стариков считает, что Украина проиграла информационную войну РФ в ситуации с передачей поврежденных кораблей. "Командующий ВМС заявил о разрушении катеров, но доказательства не были приведены. В ответ, россияне выложили видео, из которого тоже ничего не понятно, но мы теперь вынуждены оправдываться. Говорят, что нам их вернули без радиостанций. Корабль – это суверенная территория Украины, и, если, там использовали секретную связь, то радиостанции необходимо было уничтожить. Как произошло на самом деле, нам не говорят. Напомню, там стояли американские радиостанции", – поясняет "Апострофу" Стариков.

Вещественные доказательства

Адвокат, представляющий интересы украинских моряков в РФ Николай Полозов, отметил, что оборудование, стрелковое оружие, боеприпасы, документы и личные вещи моряков были изъяты из кораблей еще зимой 2018 года. Они являются вещественными доказательствами по открытому уголовному делу (Россия считает Крым "своим", поэтому расценивает действия украинских экипажей 25 ноября прошлого года, как нарушение государственной границы). При этом корабли около десяти месяцев стояли без присмотра, часть вещей была сильно повреждена, поэтому их решили не передавать, а уничтожить на месте. В разговоре с "Апострофом" Полозов заявил, что ему не известно, кто подписывал акт передачи кораблей со стороны обеих сторон. Информация находится в материалах уголовного дела, с которыми пока не удается ознакомиться.

"Не знаю, когда мы получим возможность с ними ознакомиться, мы ждем вызова от следователя. Документов я не видел, а гадать не хочется", – сказал он изданию.

По словам Полозова, несмотря на возврат Украине кораблей, они остаются вещественными доказательствами в российском уголовном процессе. "Международный трибунал вынес свое решение в этом вопросе. РФ, несмотря на свою агрессивную риторику, должна была вернуть корабли и экипаж. Другое дело, как это происходило - или корабли вернули полностью, или передали их на ответственное хранение. Думаю, скоро из материалов дела мы узнаем", – сообщил он "Апострофу".

По мнению эксперта по морскому праву Бориса Бабина, РФ решилась на возврат захваченных кораблей, по причине начала рассмотрения этого дела в Арбитражном трибунале. Невыполнение решения Международного трибунала по морправу от 25 мая 2019 года, еще больше ухудшит их позиции. По его словам, российская сторона уже начала менять свои показания в вопросе передачи кораблей.

"Смотрите, сначала они заявляли, что это мы все угробили, пока шли в Очаков. Потом через "говорящие головы" начали заявлять, будто демонтировали что-то, как вещдок, а что-то сгнило от сырости. То есть, меняют показания. Нет поводов не доверять командованию ВМС. Осмотр кораблей был произведен в рамках уголовных производств, которые ведут украинские правоохранительные органы. Также эта информация важна для наших юристов в Гааге, думаю, она пока конфиденциальная. Кроме того, экспертиза установит, когда были сделаны те или иные повреждения", – говорит "Апострофу" Бабин.

Он также подчеркнул, что по существующим данным, провести проверку кораблей по месту их приема не представлялось возможным.