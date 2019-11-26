Николай Уласевич: БелАЭС — это абсолютное зло 8 26.11.2019, 13:42

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Николай Уласевич

Фото: ucpb.org

Власть с тупым упрямством идет к запуску этого объекта.

Белорусскую АЭС готовят к испытательному циклу перед импортом ядерного топлива. Это заключительный этап перед запуском станции. Он запланирован на первую четверть 2020 года, пишет пресс-служба ОГП.

Однако далеко не все разделяют восторг белорусских властей по этому поводу.

Против запуска АЭС выступают ученые, экологи, представители белорусских оппозиционных партий и общественных объединений. Белорусская АЭС вызывает беспокойство у соседних государств. В частности, Литва заявила, что не допустит белорусскую электроэнергию на свой рынок.

- Беда в том, что власть в Беларуси совершенно не зависит от народа, что еще раз показали недавние так называемые выборы, — отметил активист-антиядерщик Николай Уласевич. — И эта власть с тупым упрямством самоубийцы идет к запуску этого совсем не нужного с точки зрения экономики объекта и чрезвычайно опасного с точки зрения его безопасности, учитывая тот длинный шлейф чрезвычайных происшествий, который сопровождал это строительство.

Запуск АЭС, если он все же состоится, несмотря на протесты внутри страны и наших ближайших соседей, будет означать, что преступный замысел реализован, преступление перед Беларусью и ее народом совершено. Я еще раз хочу предостеречь белорусские власти — нельзя запускать АЭС в Беларуси. Это абсолютное зло, это знак беды для нашей страны и ее народа!

Напомним, Studio X97 выпустила фильм-расследование о БелАЭС.