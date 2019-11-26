Казахстан начал сомневаться в поставках российского газа 1 26.11.2019, 13:45

2,403

Страна готова рассматривать другие варианты.

Власти Казахстана рассматривают возможность присоединиться к проекту газопровода «Сила Сибири-2», однако пока неясно, насколько такие поставки будут надежны, заявил во вторник первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов, сообщает finanz.ru.

«В Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область - только в районном масштабе. Там рассматривают вариант, если Россия с Китаем все же будут строить «Силу Сибири - 2» и [он пройдет] через территорию Казахстана, у нас будет возможность газифицировать восток с использованием этого газопровода. Или же мы будем смотреть другие варианты», - цитирует Досмухамбетова ТАСС.

«Но это пока вопросы, которые требуют тщательного изучения, оценки - какой газ, какие будут затраты, насколько это будет надежно», - пояснил замминстра.

Он отметил, что этот проект сейчас находится на стадии изучения и переговоров. «Не только цена, но и надежность обеспечения тоже очень важный аспект, поэтому в некоторых случаях мы предполагаем иметь возможность использовать два альтернативных источника», - подчеркнул Досмухамбетов.

Он добавил, что «исходя из всего этого» и будет выбран итоговый вариант.

В настоящий момент Казахстан потребляет около 14 млрд кубометров газа в год, из которых примерно седьмую часть закупает в России. В настоящий момент Казахстан потребляет около 14 млрд кубометров газа в год, из которых примерно седьмую часть закупает в России. Внутренняя добыча газа в стране составляет 55 млрд кубов, большая часть из которых уходит на экспорт.

Проект «Сила Сибири-2», или западный маршрут рассматривается российскими чиновниками как продолжение газовой торговли с Китаем, о начале которой после 10 лет неудачных переговоров Кремль победоносно объявил в 2014 году - сразу после введения крымского пакета санкций Запада.

Но если поставки по «Силе Сибири-1» начнутся в декабре 2019 года (в объеме 5 млрд кубометров, или 13% от мощности трубы), то переговоры по второму контракту сдвинуть с мертвой точки пока не удалось.

Осенью 2018 года после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что проект мощностью 30 млрд кубометров в год получил одобрение высшего китайского руководства, а до его его старта «осталось совсем немного».

«Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта», - говорил Новак. Но с тех пор к заключению обязывающего соглашения стороны так и не продвинулись: у «Газпрома» и китайcкой CNPC остается лишь меморандум о намерениях, подписанный в 2015 году.