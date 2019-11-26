Наемники для генерала 26.11.2019, 13:55

Кто действует в Ливии?

"При поддержке России Халифа Хафтар может взять Триполи. Растущее участие иностранных бойцов ужесточает борьбу за столицу Ливии", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

Изменения на фронте стали заметными в первую очередь в полевых госпиталях Триполи, отмечает автор статьи Пауль-Антон Крюгер. Если ранее туда поступали бойцы, раненные осколками гранат, то теперь внезапно у бойцов были зафиксированы ранения от выстрелов в голову и грудь, оставленные пулями, которые не выходят из тела. "Это отличительный знак наемников из российской "Группы Вагнера", частной военной компании, тесно связанной с Кремлем. Подобное уже наблюдалось в Сирии и прежде всего на востоке Украины, где снайперы из "Группы Вагнера" также участвовали в боях, используя специальные боеприпасы", - указывает издание.

"Официально Хафтар отрицает участие иностранных наемников, также и Кремль делает вид, будто ни о чем не подозревает. Однако участие российских бойцов имеет потенциал подорвать военное равновесие, считает Вольфрам Лахер из берлинского фонда "Наука и политика", признанный эксперт по Ливии. По его словам, вооруженные формирования, воюющие на стороне признанного международным сообществом Правительства национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, еще не нашли способа противопоставить что-либо в военном смысле бойцам Вагнера. Наемники Вагнера используют артиллерийские орудия, радиолокационные системы и системы ПВО и, благодаря своему образованию и современной военной тактике, явно превосходят воюющих на стороне правительства с их старыми автоматами Калашникова".

"Как предполагают западные спецслужбы, на стороне Хафтара воюют как минимум 1,3 тыс. россиян, но их может быть уже 2 тыс. Большинство из них не воюют непосредственно на фронте. Они привели в готовность боевые реактивные самолеты, их пилоты на самолетах Су-22 совершают авианалеты, они координируют ракетные удары и применение оружия точного боя, которого прежде не было на полях сражения гражданской войны в Сирии", - говорится в статье.

Недавно спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе предостерег о том, что растущее участие иностранных наемников и частных военных компаний ужесточает боевые действия в Ливии. "Будучи приглашенным однажды, иностранное вмешательство становится гостем, который обустраивается и берет дом под свой контроль", - заявил он.

"Война в Ливии действительно давно превратилась в опосредованную войну, в которой региональные силы открыто борются за геополитическое влияние, - подчеркивает издание. - Хафтар (...) получает поддержку от ОАЭ и Египта, которые, невзирая на все резолюции ООН, поставляют оружие и частично совершают авианалеты для Ливийской национальной армии Хафтара. Абу-Даби поставляет китайские боевые дроны типа Wing Loon, на долю которых приходится более тысячи воздушных атак в районе Триполи, и современные российские ЗРПК "Панцирь". Поддержка оказывается и российскими наемниками из "Группы Вагнера", управляемой Евгением Пригожиным, близким доверенным лицом президента Владимира Путина. Саудовская Аравия пообещала Хафтару десятки миллионов долларов. (...) Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает Хафтара по крайней мере политически. Также и американский президент Дональд Трамп провел с ним в апреле телефонный разговор, что Хафтар расценил как одобрение США его планов".

"Вооруженные формирования правительственной стороны, прежде всего из Мисраты, портового города на побережье Средиземного моря, получают оружие из Турции. (...) Деньги поступают из Катара, политическая поддержка из Италии. Присутствие наемников Вагнера привело к тому, что США недавно "ввиду попыток России использовать конфликт в своих интересах" подтвердили свою поддержку признанного международным сообществом правительства премьера Сараджа, которая после телефонного разговора с Хафтаром стояла под вопросом".

"Хафтар делает ставку на то, чтобы изнурить своих противников. (...) Он надеется побудить ополченцев к переходу на другую сторону, ведь между отдельными группами на стороне правительства наблюдается напряженность. (...) Но вероятно также, что некоторые группы будут решительно бороться против Хафтара, если он начнет наступление. Тогда в Триполи могут начаться многомесячные уличные бои в плотно заселенных районах - с множеством убитых и раненных среди мирного населения", - констатирует Süddeutsche Zeitung.