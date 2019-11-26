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Президент Эстонии: В сфере диджитализации Украина скоро нас перегонит

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  • 26.11.2019, 14:13
Президент Эстонии: В сфере диджитализации Украина скоро нас перегонит
КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД
ФОТО: NH.EE

Керсти Кальюлайд похвалила успехи Киева на встрече с Зеленским.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд похвалила Украину за шаги, предпринятые в сфере диджитализации.

Как сообщает корреспондент Европейской правды, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне.

"Наша встреча была сосредоточена на диджитальних темах, где нас воспринимают как северную звезду", - сказала она.

"Но если смотреть на развитие Украины в этой сфере, скорее всего, Украина нас перегонит", - добавила Кальюлайд.

По итогам встречи президенты подписали совместное заявление, в котором договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора. Украина планирует использовать опыт Эстонии в этих сферах.

Кальюлайд выразила надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в цифровой сфере.

Как сообщалось, в рамках визита Зеленского в Эстонию оба президента примут участие в работе цифрового форума.


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