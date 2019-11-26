Кремль получит свой Гонконг Андрей Зубов

26.11.2019, 14:25

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ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗА»

Китай и Россия скоро станут иными.

Сегодня внимание мира вновь приковано к Китаю. В двух концах этой огромной страны — на северо-западе и на юго-востоке произошли важные события, которые в стереоскопии дают образ нынешнего Китая и, косвенно, его северного соседа — России.

В России немало поклонников «китайского опыта». Таким откровенным сторонником дедушки Дэна был Евгений Примаков, памятник которому на днях открыл Путин на Смоленской площади Москвы. Путин — тоже большой любитель КНР. А новость — документы о перевоспитании уйгуров в Синьцзяне. Тоталитарный китайский режим, одержимый имперской болезнью, желает сделать и Синьцзян, и Тибет, совершенно однородными с остальным Китаем. Чтобы уйгуры и тибетцы забыли свою веру, свой язык, свою культуру. Два древних народа, прошлое которых уходит в глубину тысячелетий, ради примитивных сиюминутных властных и геополитических целей, коммунистические вожди Китая желают оскопить и растворить среди ханьцев.

Не тонкий опыт сосуществования различных вер и народов в едином государстве, какой дает соседняя демократическая Индия, а тупой диктат и полное презрение к достоинству человека — вот что такое сегодняшний коммунистический Китай, который так нежно любил Примаков, любит Путин и многие его клевреты, кто искренне, кто из желания выслужиться перед самозваным президентом России (был бы он настоящий президент — не фальсифицировал бы выборов и не ломал бы Конституцию).

Те, кому нравятся порядки коммунистического Китая, откровенно желают таких же для России — они хотят, чтобы в Татарии было как в Синьцзяне, а в Калмыкии — как в Тибете. Им также наплевать на достоинство человека, как пекинским правителям. Они также озабочены личным обогащением и имперскими мечтами, противостоянием демократии и свободе, также замешаны на тотальной лжи.

Но и российские поклонники коммунистического китайского режима, и сам этот отвратительный режим, получат не могущественную империю и не поток богатств в свои карманы за счет сокровищ земли и скудно оплачиваемых трудов порабощенных граждан — нет, и те, и другие получат Гонконг.

Гонконг показал вчера, какова сила стремления к демократии и свободе среди китайцев. Да, это китайцы, никогда не знавшие коммунистического ига, не знавшие ни гражданской войны 1920−30-х, ни Культурной революции и Большого скачка, унесшего десятки миллионов жизней на континенте, искалечившего физически и ментально сотни миллионов китайцев. Но это те же китайцы, только соединившие свою древнюю культуру с британским гражданским законом и самоуправлением, свободным современным бизнесом и современной открытой миру культурой. Это та малая закваска Китая, которая вскоре всквасит все тесто величайшей, но порабощенной страны.

Абсолютная победа демократической оппозиции на муниципальных выборах в Гонконге — замечательный урок и пекинским тиранам, и их московским обожателям.

События в Гонконге скрывают от их соотечественников на континенте. Скрывают и стараются оболгать. Но ничего не выходит. Китайская и уйгурская молодежь знает, как обходить рогатки драконовского пекинского контроля Интернета. Мир стал прозрачным. Опиум имперского величия, еще вчера круживший голову простым китайцам на континенте по воле пекинских пропагандистов, ныне развеивается. Люди начинают понимать, что свободное, правовое, демократическое общество может быть и многоисповедным, и многонациональным, как в Индии. И это верный путь сохранить Китай. А вот тирания, делающая жизнь и ханьцев, и меньшинств невыносимой, взорвет и погубит страну. И никакие лагеря перевоспитания не удержат Китай от гибели, если попирать свободу и достоинство народов. И в этом, как раз, урок для любителей китайских коммунистов в России. Гонконг и для Москвы — урок. Жаркое лето 2019 года — и в России только первый сполох будущего.

Гонконг победил сегодня. Москва победит завтра. И весь Китай, и вся Россия скоро станут иными. Открытый мир — это свободный мир.

Андрей Зубов, sprotyv.info