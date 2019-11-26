В Великобритании выпустили уникальную золотую монету весом пять килограммов 26.11.2019, 14:28

Фото: The Royal Mint

Рекордсмена номиналом пять тысяч фунтов стерлингов тут же купили.

Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории страны коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом пять килограммов и номиналом 5 тысяч фунтов стерлингов (6437 долларов). Цена, за которую продана монета, не разглашается, пишет korrespondent.net.

Пока отчеканена всего лишь одна такая монета из серии «Великие граверы». На аверсе изображена Уна, героиня поэмы «Королева фей» Эдмунда Спенсера, и сопровождающий ее лев. Уна символизирует королеву Викторию (1819-1901), а лев — народ Британии. На реверсе – профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет.

Впервые это изображение появилось на пятифунтовой золотой монете в 1839 году — его создал гравер Уильям Вайон, главный гравер Королевского монетного двора с 1828 по 1851 год.

По словам нынешнего главного гравера Королевского монетного двора Гордона Саммерса, при создании монеты-гиганта использовались как традиционные методы гравировки, так и современные технологии. Для точного воспроизведения дизайна мастера оригинал, использовавшийся почти 200 лет назад, был подвергнут электронному сканированию. Последним штрихом стала ручная полировка раритета, чтобы обеспечить высочайший уровень изделия.

В серию, посвященную творчеству Уайона, входят монеты поменьше: 225 штук с двумя унциями золота (около 56,7 граммов) за 3995 фунтов стерлингов (5143 долларов) и 12 с одним килограммом золота в сплаве (их цена также не разглашается). Кроме того, выпущены 3 тысячи монет с двумя унциями серебра (около 56,7 граммов) стоимостью 180 фунтов стерлингов (231 доллар).

Фото: The Royal Mint