Белоруска на Аляске: На нас смотрели как на людей с другой планеты 5 26.11.2019, 14:54

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Решение о поездке было спонтанным.

Белоруска Екатерина рассказала tut.by о своем путешествии на Аляску:

«Я никогда не планировала путешествие на Аляску, от слова «вообще». Для меня этот штат США все время ассоциировался с землей необетованной, ледниками и белыми медведями. Примерно так американцы воспринимают Россию: кругом снег и медведи с балалайками. Никакой цивилизации для меня на Аляске не существовало. Теперь-то понимаю, как сильно заблуждалась».

«В барах все люди на нас постоянно оборачивались и перешептывались между собой»

Этим летом я наконец-то добралась до США по студенческой программе J1. Честно говоря, планировала осуществить свою давнишнюю мечту и слетать на Гавайи. Но, к моему великому счастью, познакомилась с очень интересной девушкой из России — Настей, которая приехала по той же программе. Она-то и открыла мне глаза на Аляску: это была ее заветная мечта детства.

Помню, я тогда еще подумала: «Пф, тоже мне мечта на Аляску полететь. В России, что ли, снега мало?!». Но чем больше она рассказывала мне про этот штат, тем меньше мне хотелось на Гавайи. Аляска для меня всегда была такой далекой, такой неизведанной и опасной, что мне трудно было устоять перед желанием рискнуть и отправиться в очередное приключение!

Решение о поездке было очень спонтанным. Просто одним утром мы проснулись с мыслью, что нужно непременно лететь. И всё! Никакой магии!

На всю подготовку путешествия у нас ушло 20 минут: забронировать билеты, жилье и арендовать машину. И вуаля — через неделю мы уже сидели в самолете до Анкориджа, столицы штата. Это, пожалуй, было самое неподготовленное и спонтанное путешествие в моей жизни. Но оно оказалось одним из лучших!

Вылет был из Нью-Йорка с двумя пересадками в Сан-Хосе и Сиэтле. Через 14 часов перелета мы уже ступили на землю Аляски, как оказалось, вполне обетованную и цивилизованную.

Пока ждали такси до нашего арендованного жилья, к нам подошли двое работников аэропорта, спросили, откуда мы, поскольку мы совсем не напоминали местных. Когда узнали, откуда мы родом, их удивлению не было предела. Помню один из них даже сказал, что первый раз в жизни видит девушек из России и разговаривает с ними. Даже за руку попросил подержаться, на удачу, наверное.

Честно говоря, за все то время, что мы провели на Аляске, на нас смотрели как на людей с другой планеты. В барах, куда мы заходили, все люди на нас постоянно оборачивались и перешептывались между собой. Конечно, было очень некомфортно.

Мы пробыли в столице Аляски совсем немного, всего 5 дней, и этого было точно недостаточно! Как минимум нужно планировать неделю, чтобы объездить все национальные парки. А их там много, уж поверьте.

Мы арендовали машину, поскольку это единственный и самый удобный способ передвижения, учитывая, какие расстояния нам приходилось проезжать.

В первый день мы решили прокатиться по южной части Анкориджа по шоссе Сьюард, проходящем через живописный полуостров Кенай, Национальный лес Чугач, залив Турнагаин и горы Кенай. Дорога очень живописная: прекрасные виды заснеженных гор, покрытых лесом и укутанных туманом. Жить там стоит только ради этого. Да зачем лишние слова, вы все и так увидите на фотографиях.

До ледника мы так и не добрались, увы. Зато побывали у очень живописного озера Portage Lake, которое находится по пути к леднику.

На обратном пути мы еще доехали до знаменитого курорта «Аляска» и прокатились на канатной дороге. Стоимость поездки в обе стороны составила 34 доллара. Дороговато, но оно того стоило. Очень многие приезжают туда, чтобы заниматься хайкингом (непродолжительное пешее путешествие по горной местности с использованием маркированных и хорошо подготовленных троп. — Прим. TUT.BY). Все горы и холмы изрезаны тропками, по которым можно ходить днями.

Поездка за северным сиянием

На второй день нам пришла в голову мысль, что надо бы сделать что-то необычное и запоминающееся. Поэтому решили отправиться в Фэрбенкс, который находится в центральной части Аляски, в 6 часах езды от Анкориджа, чтобы посмотреть северное сияние.

Стоял сентябрь, и вероятность северного сияния в это время года обычно ниже среднего. Но это нас не остановило! Мы быстро загуглили отель, который по отзывам имел лучшее расположение для наблюдения за северным сиянием. Как потом выяснилось, он просто располагался ближе всего к аэропорту.

Дело в том, что северное сияние лучше наблюдать с открытой местности, поэтому стоит выехать куда-нибудь на окраину города или на опушку леса. Но на опушке леса есть шанс напороться на медведя, поэтому поезжайте лучше на окраину.

В общем, 6 часов езды превратились в 8 часов со всеми нашими остановками и фотосессиями. Природа и пейзажи настолько удивительны, что мы просто не могли проехать мимо без фото.

Из Анкориджа до Фэрбанкса всего одна трасса — пустынная и безлюдная: сплошные леса и горы, речушки и бескрайние просторы, где можно разгуляться славянской душе. Путь лежал через парк Денали.

Denali National Park and Preserve — биосферный заповедник в США общей площадью около 25 тысяч км². Он расположен в самом центре Аляски. Нам повезло: мы проезжали парк в самый пик золотой осени, который длится тут всего несколько дней. В сам парк мы не попали, поскольку времени было очень мало. Поверьте, даже одного дня не будет достаточно, чтобы обойти все его красоты.

Машин по трассе почти не встречалось, только охотники за головами, в прямом смысле этого слова. Охотников там на самом деле много. Пожалуй, это одно из немногих развлечений на Аляске. Иногда становилось не по себе, когда, останавливаясь на заправке, мы видели кучу припаркованных фургонов, загруженных тушами и головами животных, а рядом банда брутальных охотников с сигаретами в зубах и ружьями на плечах.

Однажды мы проезжали один отрезок трассы — настолько красивый, что мне казалось все нереальным: массивные горы вдали, трасса и больше ничего. Мы притормозили, чтобы сделать пару фото и, выйдя из машины, не услышали ничего! Было настолько тихо, что становилось не по себе. Не было слышно ни ветра, ни птиц, даже шелеста травы или деревьев. Только мы наедине с природой. Понимаю, что звучит притянуто за уши. Но уж поверьте, когда оказываешься в таких местах, просто диву даешься, как все это могло произойти именно с тобой? Ты ведь это мог раньше только в кино видеть, а тут на тебе! Ты на Аляске. Стоишь посреди… посреди ничего, и ничего вокруг не происходит, как будто время остановилось. Чувствуется такое умиротворение.

Восемь часов езды позади — и мы наконец-то добрались до нашего отеля в Фэрбанксе. Здесь намного холоднее. Как только мы приехали в отель, сразу побежали к администратору на ресепшен с главным вопросом: «А северное сияние сегодня будет? А то вы знаете, мы сюда 8 часов не просто так ехали».

Девушка совсем не удивилась. Видимо, мы не первые были, кто приезжает в отель с такой целью. Как только заселились, пулей рванули скорее высматривать это чудо природы, ведь уже было 9 вечера. И знаете что, оно не заставило нас долго ждать, и уже через час на небе появилось зеленоватое свечение, которое время от времени становилось интенсивнее. Зрелище неописуемое! Нашему восторгу не было предела. Мне кажется, мы своими криками даже разбудили медведя от зимней спячки!

У меня до сих пор в голове не укладывается, как же меня занесло в эту часть мира, девчонку из Беларуси, которая и мечтать не могла побывать на Аляске! Для меня это всегда было таким далеким, таким заоблачным. И вот я тут сижу в легкой курточке и наблюдаю северное сияние в Фэрбанксе, о существовании которого я узнала всего пару дней назад. Это что-то из области фантастики!

На следующее утро мы двинулись обратно в Анкоридж. Еще 8 часов дороги вдоль пустынной трассы, лесов и гор. Живность, кстати, часто выбегала на дорогу, и это я не про охотников. Нам навстречу попадались лоси целыми семействами, лисы, однажды пробегала рысь.

По приезде домой наконец-то застали хозяина нашего дома.

Оказывается, он все четыре дня был на охоте и ночевал где-то в лесу. В кузове его фургона мы обнаружили две огромные туши оленей. Как позже выяснилось, хозяин дома был родом с Филиппин. Он еще в детстве с семьей переехал на Аляску, но каждый год непременно летает на родину, чтобы перезимовать в теплых краях.

Путешествуя по Аляске, пришла к выводу, что люди здесь очень дружелюбные и отзывчивые. Ну или, может, это они были такими только по отношению к нам, чужестранкам. Мы явно выбивались из толпы местного населения.

Ребята из центра аренды авто даже помогли нам составить маршрут и написали все основные места для посещения на севере Аляски.

Сам Анкоридж — город довольно маленький. Там нет высоких зданий, максимум 4−6 этажей. Вечером людей на улице почти не встретишь, везде подозрительно пусто. Хоть мы и жили почти в центре города, все равно не покидало чувство, что мы где-то на отшибе. Везде очень чисто. Очень удивило, что даже общественные туалеты вдоль трассы регулярно приезжает мыть специальная служба.

Еще все мусорки вдоль трассы с специальными крышками. Чтобы их открыть, нужно просунуть руку в специальный карман и нажать кнопку. Это сделано, чтобы медведи не лезли в мусорки.

Кстати, еще одна особенность Аляски. Это один из немногих штатов США, где нет дополнительного налога. Поэтому цены относительно дешевле, чем в том же Нью-Йорке.

Сказать, что это лучшее путешествие в моей жизни — это не сказать ничего! Я сомневаюсь, что со мной когда-нибудь приключится что-то подобное. Аляска на самом деле оказалась какой-то зимней сказкой.

Так что, ребята, мечтайте по-крупному! Как знать, может, одним прекрасным утром ваша мечта станет реальностью.