Болгария станет важным опорным пунктом НАТО на Черном море 26.11.2019, 15:01

Руководство страны провело переговоры с Дональдом Трампом.

Болгария готова разместить на своей территории координационный центр НАТО в Черном море.

Об этом сообщил болгарский премьер-министр Бойко Борисов по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает sprotyv.info.

«У нас будет координационный центр [НАТО], который не является базой или флотилией, а является именно координационным центром. Штаб командования будет находиться в Румынии, а координационный центр в Варне, это удобно логистически», — заявил Борисов.

Он также добавил: «Черное море будет безопаснее. Учения в Черном море должны проводиться, чем больше, тем лучше, ведь они предоставляют предупредительное воздействие».

Болгарский премьер сообщил, что в случае визита Дональда Трампа в Болгарию, он обязательно покажет ему лучшие черноморские курорты и гольф-клубы.

Стоит отметить, что до встречи с Трампом Борисов был настроен более скептически, он в частности заявлял, что Болгария не согласится на размещение Военно-морской базы НАТО на своей территории. И вообще он придерживается принципа: Черное море должно оставаться местом для «парусников, туризма и мира».