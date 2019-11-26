Старик Царапыч и Вова-маньяк 1 Игорь Эйдман

26.11.2019, 15:21

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ИГОРЬ ЭЙДМАН

Какой Путин - настоящий?

В России правит два Путина. Один из них "Цап Царапыч" - хитрый вороватый дедок, всегда готовый прибрать к рукам то, что плохо лежит: нефть, газ, бюджетные средства, Крым. Это он недавно заявил: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап".

Путин номер два - совсем другой. Ему земные блага не нужны, он на тот свет якобы собрался: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Этот Путин как одержимый маньяк бредит ракетно-ядерным сверхоружием, возрождением империи, покорением Африки, глобальной войной.

Какой Путин - настоящий? Думаю - оба в одной голове. Это шизофреническое раздвоение личности и воровской прием одновременно. У "Путиных" разделение труда. "Маньяк" пугает концом света, а "Старик Царапыч" в это время по карманам у ошарашенной публики шарит.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»