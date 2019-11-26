БАТЭ остановился в шаге от повторения рекорда Европы 2 26.11.2019, 15:30

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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Не хватило последнего шага.

С 2006 года борисовскому БАТЭ не было равных в Беларуси. Команда из Борисова выиграла 13 чемпионатов подряд и вплотную приблизилась к повторению рекорда Европы. Не хватило последнего шага, пишет tut.by.

Лишь две команды имеют более длинные серии. «Линкольну» нет равных в Гибралтаре. Половину команды составляют игроки национальной сборной, а вторую — испанские футболисты, которые не смогли у себя на родине закрепиться даже в третьем дивизионе.

Куда ближе нам пример рижского «Сконто». Долгое время это был базовый клуб сборной Латвии, из которого вышли все ведущие игроки страны 90-х — 2000-х: Марьян Пахарь, Марис Верпаковскис, Александр Колинько, Михаил Землинский, Юрис Лайзанс, Андрей Штолцерс.

После долгого доминирования у «Сконто» наконец-то начали появляться достойные конкуренты. В 2005-м рижане впервые потеряли титул и еще раз взяли его лишь пять лет спустя. Но даже эта вспышка не вернула клуб на вершину. У «Сконто» начались проблемы с финансированием, а в 2016-м команда объявила себя банкротом.

Теперь самой продолжительной действующей чемпионской серией обладает туринский «Ювентус», который берет титулы в серии А восемь лет подряд. Впрочем, уровень конкуренции в Италии вряд ли позволит «Старой Синьоре» установить новый рекорд, что лишь подчеркивает уникальность прерванной в воскресенье серии БАТЭ.