Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед 8 26.11.2019, 16:01

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Фото: Николай Лазаренко

В фильме «Слуга народа» герой нынешнего президента Украины передвигался именно на нем.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин. Об этом сообщает «Слово и дело».

В качестве ответного подарка Кальюлайд вручили украинскую вышиванку. Также Зеленскому подарили пол-литра меда.

В фильме «Слуга народа» герой нынешнего президента Украины Василий Голобородько передвигался именно на велосипеде.