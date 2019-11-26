Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед8
- 26.11.2019, 16:01
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В фильме «Слуга народа» герой нынешнего президента Украины передвигался именно на нем.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин. Об этом сообщает «Слово и дело».
В качестве ответного подарка Кальюлайд вручили украинскую вышиванку. Также Зеленскому подарили пол-литра меда.
В фильме «Слуга народа» герой нынешнего президента Украины Василий Голобородько передвигался именно на велосипеде.