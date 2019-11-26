NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат 26.11.2019, 16:11

Фото: charter97.org

В скором моменте оно планирует вернуть людей на Луну.

NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET. Он представляет собой своего рода космический грузовик — который доложен доставить различное оборудование, например роверы, в полярные регионы естественного спутника Земли, пишет «Популярная механика».

Космическое агентство США работает с коммерческими партнерами — чтобы в итоге начать доставлять различные грузы на Луну. Продемонстрированный концепт посадочного модуля, как надеется NASA, даст данным партнерам информацию, которая пригодится им при разработке оборудования.

В скором времени NASA планирует вернуть людей на Луну — оно рассчитывает доставить астронавтов на естественный спутник Земли к 2024 году (в рамках программы «Артемида»).