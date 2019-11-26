Спортивный комментатор Владимир Новицкий ушел на пенсию 8 26.11.2019, 16:21

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Он комментировал спорт 38 лет.

65-летний журналист Владимир Новицкий написал заявление об уходе с канала «Беларусь 5» в связи с выходом на пенсию, пишет «Трибуна».

Новицкий родился 8 мая 1954 года в Бресте. Закончил факультет журналистики БГУ, а также Белорусский политехнический институт.

На телевидении работал с мая 1981-го. Его первый репортаж — матч между минским «Динамо» и «Пахтакором» из Ташкента (август 1981 года). А самым своим памятным репортажем Новицкий считает матч олимпийского хоккейного турнира Беларусь — Швеция, датированный 20 февраля 2002 года (Солт-Лейк-Сити). В общей сложности журналист работал на 10 Олимпийских играх.