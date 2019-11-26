Донбасский узел Олег Белоколос

26.11.2019, 16:27

Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Украина имеет шанс добиться позитивного результата на саммите «нормандкой четверки».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку саммита глав государств «нормандскоого формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) касательно урегулирования конфликта на Донбассе. Но конкретных тем встречи, намеченной на 9 декабря в Париже, называть не стал. Глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос высказал изданию «Комментарии» мнение, что у Украины есть шанс добиться позитивного результата по итогам саммита.

«Анонсированные на начало декабря четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» сегодня нужны всем: Франции и Германии – для того, чтобы попытаться в очередной раз практически содействовать разрешению «конфликта в Восточной Украине» - терминология ОБСЕ; Украине - чтобы прекратить пятилетнюю войну на истощение, навязанную Россией; Москве - для того чтобы зафиксировать свое выполнение так называемых Минских соглашений и добиться снятия, по крайней мере, части международных санкций. В этом контексте необходимо добавить, что сегодня санкции существенно осложняют развитие России по ряду важных направлений.

Есть ли у Украины шанс добиться позитивного результата? Несомненно. Киев сегодня явно демонстрирует свою добрую волю, пытаясь небольшими и осторожными шагами, прежде всего гуманитарного характера, попробовать найти выход из очень непростой ситуации, в которой оказалась Украина в 2019 году - а именно: Минские соглашения существуют, но не работают. В тоже время, к ним фактически «привязана» значительная часть санкций против России. И в Киеве не могут этого не осознавать.

Однако, необходимо, понимать, что любое возможное соглашение есть продукт компромисса. Есть ли значительные риски для Киева? Вряд ли - Украина свои позиции уже в целом определила, о чем недавно говорили и президент, и министр иностранных дел. Вопрос, готова ли к компромиссу Москва, пока остается открытым...».