Кражи денег с карточек в Беларуси выросли на 111% 26.11.2019, 16:44

Как защититься от мошенников.

Следственный комитет Беларуси сообщает о росте количества преступлений, связанных с хищениями денег граждан с использованием компьютерной техники, сообщает «Белсат».

Так, человеку может позвонить незнакомый, предоставляясь работником одного из банков. Уточняет, не проводил ли владелец карточки транзакцию на крупную сумму денег (или говорит о том, что кто-то пытается снять деньги с карточки). Получив ответ, мошенник сообщает, что для отмены транзакции надо сказать код, который придет в SMS на телефон владельца счета.

Доверчивые граждане сообщают эту информацию, а после обнаруживают отсутствие денег на счету. При этом мошенники могут идти на любые ухищрения.

Например, в «Одноклассниках» пенсионеры получают сообщения от своих якобы знакомых, эккаунты которых взломали злоумышленники. В сообщениях говорится, что один из банков Беларуси в связи с юбилеем дарит своим клиентам зачисление денег. «Друг» утверждает, что уже получил деньги и предлагает помочь. Для этого ему нужна информация о карточке. После этого происходит кража.

В связи с этим Следственный комитет советует никому не сообщать данные своей карточки, потому что у работников банка они и так есть.

Кроме того, СК для выхода в интернет советует использовать устройства с антивирусными программами и операционную систему с установленными обновлениями безопасности. При использовании известных сайтов следует обращать внимание на их вид, чтобы не попасть на поддельные копии.

Вводить личную информацию стоит только на сайтах, работающих с использованием защищенных протоколов. Нельзя применять одинаковые логины и пароли на разных сайтах, а также слишком простые пароли или те, которые содержат даты рождения, номера телефонов и т.д. По возможности следует использовать двухфакторную аутентификацию.

СК советует опасаться неожиданных или необычных электронных сообщений, даже от знакомых, никогда не открывать вложения и не переходить по ссылкам в таких сообщениях.

Нужно с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов и не отправлять финансовую информацию по незащищенным интернет-каналам.

Получив сообщения от знакомых, которые поощряют к финансовым транзакций или передаче финансовых реквизитов, нужно проверить эту информацию во время личной встречи или телефонного звонка, или задав контрольные вопросы, ответы на которые не могут знать третьи лица.

Если вы не пользуетесь банковской карточкой для интернет-платежей, стоит попросить банк ограничить эту услугу. Во время интернет-платежей по возможности нужно применять технологии обеспечения дополнительной безопасности платежей, такие как 3-D Secure или интернет-пароль.

Никому нельзя сообщать коды подтверждения операций, которые приходят от банков по SMS.

СК просит рассказывать о новых способах противоправных действий родственникам, а в случае совершения преступления – немедленно обращаться в милицию.