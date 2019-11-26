Украина может ввести санкции против жлобинского БМЗ 26.11.2019, 16:52

До 1 января 2020 должно быть принято решение по антидемпинговому расследованию.

Межведомственная комиссия по международной торговле до 1 января 2020 года должна принять решение по итогам антидемпингового расследования относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей, начатое в июле 2018 года, сообщает «Интерфакс-Украина».

Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.

Расследование было начато по инициативе меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог и неоднократно продлевалось. В обращении АМКР говорится о демпинговом импорте со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, который нанес жалобщику ощутимый ущерб.

В АМКР отмечают, что импорт в Украину горячекатаных прутков из Беларуси и Молдовы осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые могли привести к причинению вреда украинским производителям.

Ранее Межведомственная комиссия уже удовлетворила жалобу АМКР и ограничила импорт прутков из России, введя в феврале 2018 года пошлины на импорт из РФ арматуры и катанки.

Поставки горячекатаных прутков на украинский рынок в настоящее время обеспечивают три предприятия: АрселорМиттал Кривой Рог, Белорусский металлургический завод и Молдавский металлургический завод.