Cпортивная разминка для Путина 2 26.11.2019, 16:59

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Не факт, что она будет приятной.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Решение будет принято в Париже 9 декабря. У РФ будет 21 день на апелляцию, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Блестящий подарок спортсменам, любителям спорта, да что там — всем россиянам — к Новому году.

Никогда российский флаг не предавался такому поруганию, как в последние годы, раз за разом попадая под запрет из-за допинговых махинаций наших чиновников (уже давно очевидно, что с ведома и по поручению наших властей).

Ни один проигрыш самых важных спортивных соревнований не приносил стране столько позора, сколько тупое, агрессивное стремление путинских чиновников победить любой ценой. Пусть это будет откровенная ложь, подлог, пусть будут разбиты надежды, пущены на ветер годы тренировок, сломаны карьеры, а значит, искалечены судьбы сотен российских спортсменов.

Плевать. Все для понта, все для победы. Все ради похвалы Самого. А точнее – все ради возможности воровать, хапать, наживаться на чужих крови и поте.

Ничего не поняли, ничему не научились. Разоблачали Родченкова, бывшего главу Антидопингового центра, который и положил начало расследованиям махинаций в российском спорте. Выпускали Захарову из МИДа и депутатов с Охотного ряда с пламенными речами. Хвастались, как Третьяк, что прятали запрещенный российский флаг в пиджаке во время Олимпийских Игр-2018 (некогда прославленный хоккеист, а ныне спортивный функционер и депутат-едросс подарил Путину такой же, с вышитым на внутреннем кармане флагом страны с надписью «Россия в сердце»). Лишились множества олимпийских и прочих наград, получили дисквалификацию одних спортсменов и уход других под флаги стран, не запятнанных допинговой ложью.

И вот выясняется, что в 2012-2015 годах, несмотря на все опровержения властей, Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Если 9 декабря WADA в Париже согласится с мнением своего комитета, российские спортсмены (не причастные к нарушению антидопинговых правил) смогут принимать участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, и в зимней — 2022 года в Пекине только под нейтральным флагом. А сама Россия в ближайшие 4 года не сможет принять ряд международных соревнований, в частности, чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Кроме того, РФ будет не вправе подавать заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Путину, который 9 декабря в компании «нормандской четверки» планирует разруливать в том же Париже отношения с Украиной, видимо, заодно придется немножко «заняться спортом». И не факт, что эта спортивная разминка будет приятной.

А ожидающая Россию многолетняя спортивная дисквалификация – еще один блестящий результат путинского 20-летнего правления. И тоже уже далеко выходящий за рамки его текущего срока и даже гипотетического трансферта в 2024 году.