Как Ян Радзивилл вместе с Острожским разгромили армию Москвы под Оршей 1 26.11.2019, 17:11

История жизни сына воеводы Виленского, Великого канцлера Литовского Николая Радзивилла и слонимской княжны.

Своё прозвище «Бородатый» Ян Радзивилл получил по самой естественной причине – из-за своей длинной бороды, пишет сайт vklby.com. Он родился в семье воеводы Виленского, Великого канцлера Литовского Николая Радзивилла и слонимской княжны Софьи Манивид.

В ранней юности Яна отправили на воспитание в королевский двор, где он воспитывался вместе с будущим Великим князем Литовским и королем польским Александрам Каземировичем.

В 1492 году, в возрасте 18 лет, Радзивилл Бородатый женится на 16-летней Лизавете Гаштольд, родной сестре его друга Альбрехта Гаштольда. В этом же году молодожёны, присутствовали на коронации Александра Казимировича в Виленском соборе.

За десять лет совместной жизни у Яна и Лизаветы родилось 5 детей, но, к сожалению, они все умерли маленькими. В 1502 году умирает и Лизавета, оставляя Яна вдовцом. Из-за наследства Лизаветы после ее смерти отношения с ее братом и другом Яна Бородатого Альбрехтом Гаштольдом несколько испортились.

Лишь через год, после ухода любимой жены Ян Радзивилл Бородатый возвращается к королевскому двору. К тому времени король и великий князь Александр попал под влияние князя Михаила Глинского и со временем, в результате интриг, Ян Бородатый был записан во враги Александру Казимировичу. Радзивилл покидает королевский двор, оставляет большую политику и уезжает жить в свои поместья. Вскоре, после отъезда из королевского двора, он женится второй раз на Богдане Лукомской, которая родит ему двух дочек, Анну и Софию.

Видимо, чтобы как-то загладить свою вину перед другом, Александр Казимирович дарит Радзивиллу Бородатому в 1506 году Слонимское староство, где он начинает строительство замка в центре города, попутно помогая управлять своей сестре Анне, мазовецким княжеством, которое досталось ей после смерти её мужа Конрада ІІІ. В этом же году Ян Радзивилл Бородатый, несмотря на разногласия с Михаилом Глинским, присоединяется к армии ВКЛ под его командованием и вносит свой вклад в победу над татарами в битве под Клецком.

После победы под Колецком в 1506 году, Радзивилла вызвал умирающий король Польский и Великий князь Литовский Александр в Вильно, для того чтобы попрощаться со своими бывшим другом, а также, чтобы сделать одним из тех, кто подпишет его предсмертное завещание.

После смерти Александра, новый король Польши и Великий князь Литовский Сигизмунд Старый, отправляет Яна Радзивилла с посольством в Москву, чтобы сообщить великому князю Василию ІІІ о смерти Александра Казимировича, а также заключить мир с Великим княжеством Литовским и королевством Польским. Но Василий ІІІ не пожелал заключать мира, так как стремился присоединить ВКЛ к Московскому княжеству.

Смерть Александра Казимировича привела к восстанию Михаила Глинского против новой власти. В этой борьбе Радзивилл поддерживал Сигизмунда Старого и воевал на его стороне. После того, как Глинский был разбит и бежал в Москву, Сигизмунд снова посылает с посольством Яна Бородатого с требованием выдать Глинского для суда в ВКЛ. Однако, как и ожидалось, Московский князь отказался выдать Глинского и Радзивилл вернулся домой без беглеца.

В 1512 военный долг снова призывает Яна Бородатого к оружию. Он участвует в битве под Вишневцом, где войска ВКЛ и Польши под командованием Константина Острожского разбивают крымских татар. Но недолго пришлось радоваться победе Радзивиллу, по возвращении домой он узнает, что умерла его вторая жена Богдана Лукомская.

Вскоре после ее смерти, Ян Радзивилл женится в третий раз на Анне Кишке. Вскоре после свадьбы Ян Бородатый вынужден был покинуть свою молодую жену, дабы вновь отправиться на войну, на это раз с Московским княжеством. 8 сентября 1514 года Ян Радзивилл принимает участие в битве под Оршей, где под командованием Константина Острожского, войска ВКЛ разгромили численно превосходящую армию Москвы.

На следующий год в 1515 году Анна Кишка родила Яну Бородатому долгожданного наследника, которого по семейной традиции назвали Николаем. Но наслаждаться семейным счастьем Яну Радзивиллу долго не пришлось, в 1522 году он почувствовал себя плохо и, в рассвете сил, не дожив до пятидесяти лет, умер.