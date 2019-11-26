«На память невольно приходит сцена из экранизации «Собачьего сердца» 16 26.11.2019, 17:25

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Румас обнаружил проблемы с экспортом цемента и стекла.

На заседании президиума правительства Сергей Румас высказался о ряде проблемных вопросов в стекольной и цементной промышленности, пишет «Салiдарнасць».

— Наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов, — цитирует главу правительства БелТА.

На заседании прозвучали и названия проблемных предприятий. В частности, производителей стекла «Неман» и «Гомельстекло». У первого объем годовой выручки от реализации продукции в пять раз меньше размера задолженности.

Для стабилизации гомельского предприятия, а также цементных заводов потребовалось вмешательство главы государства, принявшего решение о реструктуризации задолженности данных организаций.

Проблемными предприятиями заинтересовались в Комитете госконтроля, правительство планирует «проанализировать проблемные вопросы и принять по ним необходимые решения», отметил Румас.

Когда читаешь эту новость, на память невольно приходит сцена из экранизации «Собачьего сердца», в которой следователь изумляется при виде начавшего обратный процесс превращения в Шарика начальника городской очистки.

Так и хочется спросить: но позвольте, как эти фабрики и заводы до сих пор удержались на плаву?

Вот лишь несколько цифр. Начало 2016-го, публикация «Салідарнасці» о предприятиях, ситуация на которых к тому моменту приближалась к катастрофической. Вышеупомянутый стеклозавод «Неман» находился тогда в непосредственной близости к краху. Чехарда с количеством рабочих дней, неоплачиваемые отпуска и единственная надежда — на государственную помощь.

«Гомельстекло» по итогам 2015-го вошло в числе наиболее убыточных, зарплаты его работников уменьшились почти вдвое. Государство тогда увеличило в начале 2016-го уставный фонд предприятия на 145 миллиардов белорусских рублей. Эти деньги планировалось направить на завершение модернизации, что должно помочь предприятию выбраться из кризиса.

«Если же этого не произойдет, то эта сумма станет еще одним камнем на шее белорусских налогоплательщиков», — писали журналисты четыре года назад.

Лето 2017-го. Журнал «Финансы, учет, аудит» опубликовал данные о господдержке предприятий в 2016-м. Среди предприятий, получивших больше всего денег из бюджета, оказались «Гомельстекло», а также «Кричевцементношифер».