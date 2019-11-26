Как на хоккейном матче в подмосковной Балашихе появился Калиновский и национальные флаги 26.11.2019, 17:54

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Болельщики «Динамо» вывесили бело-красно-белые флаги на матче с «Авангардом».

Субботний матч в Балашихе против «Авангарда», завершивший выездную серию минского «Динамо», запомнился парой моментов. Во-первых, победой над сильным соперником – 2:1. Во-вторых, огромным белорусским сектором – поболеть за «зубров» в Подмосковье приехали примерно 200 человек, пишет «Трибуна».

Ну а еще произошел инцидент из-за бело-красно-белых флагов и баннера с изображением Кастуся Калиновского, которые вывесили динамовцы.

Служба безопасности арены потребовала убрать флаги и баннер под угрозой остановки матча. Белорусские болельщики не прислушались к просьбам, оставив атрибутику там, где она весела. В итоге матч никто так и не остановил. К фанатам вопросов больше не было.

К чему вообще баннер с Калиновским на хоккее?

Так поклонники «Динамо» отдали дань памяти лидеру восстания 1863-1864 годов.

В пятницу 22 ноября, как раз накануне матча с «Авангардом», останки Калиновского и еще двух десятков участников национально-освободительного восстания перезахоронили в Вильнюсе. Повстанцев казнили 22 марта 1864 года на Лукишкской площади. Их тела решили скрыть, тайно закопав на горе Гедиминав центре Вильнюса – там в ту пору размещался российский гарнизон.

В 2016-м в Вильнюсе стали переживать за башню, которая стоит на горе Гедимина в центре города. Два оползня поставили под угрозу целостность здания. В феврале следующего года во время работ по обустройству площадки возле горы археологи случайно обнаружили четыре групповых захоронения людей со связанными за спиной руками без гробов. Археологические и антропологические исследования доказали, что это останки участников восстания 1863-1864 годов, одним из которых оказался Калиновский. Через два с половиной года изучения и проверок в Вильнюсе провели церемонию перезахоронения. 22 ноября гробы с останками повстанцев внесли в специально подготовленную к этому событию часовню на кладбище Расу. Литву и Польшу на церемонии представляли президенты, от Беларуси приехал вице-премьер Игорь Петришенко.

Фанаты – о претензиях: «Кто инициатор? Это, конечно же, наше руководство»

Что хотели донести своим баннером с изображением Калиновского динамовские фанаты? Случались ли ранее подобные инциденты со службами безопасности, как это произошло в Балашихе? Мы поговорили с одним из авторов перфоманса, который попросил не раскрывать его личность.

– Какая главная идея у этого баннера?

– Да ничего особенного здесь. Баннеры все время вешаем разные. Нет такого, что один постоянно висит на каждом матче. Если происходит какое-то событие, то к нему можем приурочить отдельный баннер. История с перезахоронением Кастуся Калиновского побудила сделать это. Все знают, кто он такой, что нашли останки его и других героев. Государственными СМИ да и самому государству, к сожалению, это неинтересно. Однако для нас это важно.

– Долго решались сделать баннер или никаких сомнений не было?

– Да нет, долго не думали. «Давайте сделаем». – «Давайте». Вот и все.

– Не было опасений, что не все на фан-секторе «Динамо» воспримут этот баннер? Все-таки бывают разные взгляды на историю.

– Не знаю, кто отрицательно относится к Калиновскому. Таких людей в Беларуси не встречал. Даже если бы и знал, то о чем мне с ними общаться? Калиновского и в Советском Союзе считали героем, проходили в школе его. Поэтому, думаю, к нему точно никто отрицательно не относится.

– Нет сожаления, что практически только вы подняли тему с Калиновским, а фанаты других белорусских клубов обошли ее стороной?

– Это же не делается для чего-то, чтобы кто-то там написал. Мы вешали баннер для себя, а не для кого-то. Может быть, где-то еще висел, я не знаю.

– На каждом выездном матче на динамовском секторе висит бело-красно-белый флаг. Как к нему относятся в России?

– Да нормально в общем. Хотя в каждой стране немного по-разному. К примеру, две недели назад в Германии, когда там играла футбольная сборная, не давали повесить флаги. Показали письмо от АБФФ, где просили не пускать людей на сектор с бело-красно-белыми флагами и обратить пристальное внимание на людей с «Погоней». Думаю, немцам вообще все равно было. Это делают наши товарищи.

Помню, был в Праге. Кто-то из посольства позвонил и попросил снять флаги. В России людям в основном все равно. Тем более в Германии, Чехии... Кстати, в Латвии жестче всего с этим. Непонятно почему. Такая служба безопасности. Там категорически не пропускают с нашими флагами. Даже если пронесешь, повесишь на сектор, то придут и попросят снять. Говорят, правила такие. Но ведь нельзя вешать запрещенную символику, а бело-красно-белый флаг к ней не относится, правда? Как можно зарегистрировать национальную символику? Но, думаю, инициаторами становятся наши товарищи из посольств и им подобные, которые, в первую очередь, пытаются выслужиться.

– И в Балашихе, где у входа на сектор фотографировали все баннеры, тоже они были инициаторами?

– Когда фотографируют баннеры – это нормально. Везде так делают, чтобы не было ничего запрещенного. Кто инициатор? Это, конечно же, наше руководство.

– Клубное?

– Не знаю. Может, из «Динамо», может, из посольства или федерации.

– Вообще со стороны клуба были претензии, что на каждом выездном матче вешаете бело-красно-белый флаг?

– Конечно. Они же все в системе работают. Посмотрите, кто руководит клубом. Что футбольным, что хоккейным. Что федерациями. И становится все понятно.

– Насколько понимаю, к рекомендациям не прислушиваетесь?

– Ну так а что они могут сделать нам? Максимум позвонить в службу безопасности принимающей команды. Ну придет охрана, как в Балашихе, где мы в 20 человек стали и сказали, что ничего снимать не будем. Погрозили прекратить матч? Нас это не испугало. Они постояли и ушли. Вот и все. Никому не нужны еще большие проблемы из-за того, что кто-то кому-то позвонил и попросил. Принимающему клубу это нужно меньше всего. Если видят, что никаких там свастик, никаких призывов к свержению государственной власти нет, то зачем кому-то мешать смотреть хоккей и поддерживать команду? Там обычные люди работают.

– Ранее сталкивались на выездных матчах с требованиями снять баннер под угрозой остановки игры?

– Ну конечно. Случается такое. Помню, был баннер, на которым написано «Крывія». Объяснял раз десять, что это такое.

БИЮ– Футболистов сборной не удивить национальными флагами на секторе. Не замечали, как на них реагируют хоккеисты?

– Точно так же реагируют. Спокойно едут к фан-сектору и благодарят за поддержку.

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«Трибуна» связалась с минским «Динамо» для комментария по инциденту в Балашихе. В клубной пресс-службе лишь сообщили, что не владеют информацией о просьбах к службе безопасности арены убрать баннер с Калиновским и бело-красно-белые флаги.

Кастуся вывесили и в Борисове

Память Калиновского почтили баннером и фанаты БАТЭ. «Желто-синие» вывесили изображение лидера повстанцев на матче с минским «Динамо» в воскресенье.