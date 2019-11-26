закрыть
26 ноября 2019, вторник, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

5
  • 26.11.2019, 17:58
  • 3,802
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Владимир Зеленский

Президент Украины подтвердил, что его страна выбрала европейский путь.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 ноября. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что во время разговора поднял вопрос возврата недостающих комплектующих на военных катерах, которые Россия передала Украине спустя год после инцидента в Керченском проливе, сообщает "Радио Свобода".

"Мы обсудили с Путиным, что [на катерах] нет всего технического оборудования, которое [там] было", – сказал Зеленский журналистам во вторник после встречи в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также он рассказал, что во время беседы с Путиным зашла речь о необходимости подписания до конца года нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. "Это является приоритетом не только для Украины – это энергетическая безопасность для всей Европы", – пояснил Зеленский. При этом отношения с Россией он назвал "очень сложными", подтвердив, что "Украина выбрала европейский курс".

О том, затрагивалась ли в разговоре с Путиным тема нового обмена заключёнными, Зеленский не сообщил.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Украины, которая, согласно этому сообщению, состоялась по инициативе Владимира Зеленского. Личная встреча между главами государств предварительно запланирована на 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич