Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Путиным 5 26.11.2019, 17:58

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Владимир Зеленский

Президент Украины подтвердил, что его страна выбрала европейский путь.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 ноября. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что во время разговора поднял вопрос возврата недостающих комплектующих на военных катерах, которые Россия передала Украине спустя год после инцидента в Керченском проливе, сообщает "Радио Свобода".

"Мы обсудили с Путиным, что [на катерах] нет всего технического оборудования, которое [там] было", – сказал Зеленский журналистам во вторник после встречи в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также он рассказал, что во время беседы с Путиным зашла речь о необходимости подписания до конца года нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. "Это является приоритетом не только для Украины – это энергетическая безопасность для всей Европы", – пояснил Зеленский. При этом отношения с Россией он назвал "очень сложными", подтвердив, что "Украина выбрала европейский курс".

О том, затрагивалась ли в разговоре с Путиным тема нового обмена заключёнными, Зеленский не сообщил.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Украины, которая, согласно этому сообщению, состоялась по инициативе Владимира Зеленского. Личная встреча между главами государств предварительно запланирована на 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".