О выборах в Гонконге 1 Евгений Трифонов

26.11.2019, 18:41

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Иллюстрационное фото

Гонконгские выборы обрушили миф об успешном коммунистическом Китае.

Выборы в Гонконге – явление знаковое. Они рушат миф об успешном коммунистическом Китае, где якобы население руками и ногами поддерживает товарища Си.

В единственном районе Поднебесной, где подданные красной империи имеют право голоса, они отказали ей в поддержке, причем с сокрушительным результатом. Гонконгцы – это либо беженцы из Китая, либо дети или внуки беженцев. Китайские коммунисты с момента присоединения Гонконга изо всех сил пытаются обаять его жителей, что долгое время более или менее удавалось – пока компартия не лезла в гонконгские дела.

Но коммунисты на то коммунисты и есть, что не лезть они не могут. И как только Пекин начал потихоньку давить на гонконгцев, навязывая им свои порядки (имеется в виду пресловутый закон об экстрадиции, вызвавший протесты), те взбунтовались.

Гонконг – самоуправляющаяся территория с большинством китайского населения, и она, как и два государства с большинством китайского населения (Тайвань и Сингапур) отказывает коммунистам в признании их "руководящей и направляющей" роли. В КПК наверняка сделали вывод: необходимо ужесточать режим в самом Китае. И ужесточат, можно не сомневаться.

Но можно не сомневаться и в том, что внутриполитическая ситуация в Китае если сегодня еще стабильна, то эта стабильность может кончиться в любой момент. Хотя материковые китайцы ограничены в возможностях общаться с гонконгскими, тайваньскими и сингапурскими соотечественниками, контакты все равно есть, и они ширятся (а ведь есть еще американские, канадские, австралийские, таиландские и Бог знает, какие еще китайцы). И все они живут по-другому, чем те, кто строит "коммунизм с китайской спецификой". И совершенно не умиляются успехам китайской экономики, как российские коммунисты (включая единороссов и пр.)

Ей-богу, лучше бы умилялись гонконгским, тайваньским и сингапурским успехам…

Евгений Трифонов, Facebook