В среду в Беларуси будет до +6 градусов 1 26.11.2019, 18:52

В некоторых регионах выпадут осадки — мокрый снег и дождь.

В среду, 27 ноября, погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, передает naviny.by.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых регионах выпадут осадки — мокрый снег и дождь. Кое-где сгустится туман, ожидается гололед.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью 0..-6°С;

максимальная днем -2..+3°С (по юго-западу воздух прогреется до +4..+6°С).

Атмосферное давление будет падать.