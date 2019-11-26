Без флага и гимна 2 Александр Гольц

26.11.2019, 19:40

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Александр Гольц

Россию обрекают на изоляцию.

Мировой спорт охватил приступ невиданной «русофобии». Невесть что возомнившие о себе чиновники и следователи Всемирного антидопингового агентства рекомендовали своему начальству выступить с инициативой по отстранению России на четыре года от всех международных соревнований. То, что российские спортсмены будут обречены в это время выступать без своего флага, еще можно пережить. Но как пережить запрет на проведение в стране международных соревнований, в подготовку которых уже вбуханы немалые деньги? И, наконец, самое страшное — запрет российским спортивным чиновникам занимать должности в международных организациях и даже присутствовать на соревнованиях.

Нельзя не видеть, что предлагаемая суровость наказания намного превосходит вину. Совершили-то всего ничего. Ну, подумаешь, очередной раз подтасовали допинговые пробы. После грандиозного скандала с массовой подменой мочи и разоблачением российской государственной системы спортивного мухлежа, случившегося в 2014-2016 годах, наши ответственные товарищи справедливо решили: снаряд в ту же воронку не попадает. Кто же мог подумать, что западные антидопинговые зануды в своей ненависти к нашей стране зайдут так далеко, что всего через год после снятия предыдущих санкций решат проверить, выполняет ли Москва их предписания.

Удивляться нечему. С одной стороны, вся страна в едином порыве уже долгие годы реализует президентскую стратегию «цап-царап» во всех сферах, включая, разумеется, и спортивную. Чтобы улучшить настроение подведомственного народа, поднять, так сказать, патриотизм. Заслужить благодарность и премиальные. А с другой — суетятся эти западные зануды, требуют следовать каким-то общим правилам, в то время как наши атлеты демонстрируют невиданную готовность к самопожертвованию, глотают всякую дрянь, чтобы всем рекордам свои звонкие дать имена. Отнимают, гады, рекорды, достигнутые в химических лабораториях. А что, в экономике по-другому? Там нас санкциями душат. Не нравится им, видите ли, что мы Крым присоединили. А в геополитике? Продвигают военные силы к нашим границам.

Если что и странно, так это вялая реакция российских официальных органов на эту откровенную атаку на интересы России в спорте. Официальные представители, включая президентского толмача, лепечут что-то оправдательно-примиряющее. Давайте дождемся, мол, окончательного решения, мы все по правилам делали, все данные предоставляли.

Где, позвольте спросить, наступательная позиция? Почему молчит Мария Захарова, почему по-своему, по-мидовски, по-дипломатически, не припечатает крепким словцом иностранных инсинуаторов? Почему самоустранился Сергей Лавров? Почему не предъявляет альтернативных данных по спортивной моче, умыкнутых из секретной швейцарской лаборатории? Той самой, которая, как в свое время уверял министр, полностью опровергла обвинения, что агенты ГРУ отравили Скрипалей ядом «Новичок». А где переполненные божьей росой профессиональные патриоты голубого экрана с их записями сообщений испанского диспетчера рязанского происхождения и фотографиями украинского истребителя размером с авианосец? Помнится, именно такими доказательствами отбивали обвинения в уничтожении малазийского «Боинга». Не может не удивлять и отсутствие активных мероприятий со стороны отечественных спецслужб. Ну, как, скажите, объяснить, что земля еще носит этих западных разоблачителей?!!

Наконец, страшно спросить, почему главный начальник страны не одернет заморских разоблачителей так, как одернул пять лет назад тех, кто противился «присоединению» Крыма? Помните, как говорил он про непростые размышления о том, объявлять или нет повышенную боеготовность ядерных сил?

В том, что в данном случае нелепо грозить ядерным оружием, и таится объяснение нынешней пассивности российских начальников. Во всех прочих случаях, когда Москву хватали за руку — будь то отправка на Донбасс «отпускников» в компании с «шахтерами» и «комбайнерами», уничтожение малазийского «Боинга», отравление в Солсбери, — российская позиция была предельно простой. Предъявляете претензии в нарушении мирового порядка — получите самое дурацкое объяснение из всех возможных. Жрите. А что вам, зарубежцам, остается? Ну как вы принудите нас, суверенную ядерную державу, к выполнению ваших дурацких правил? Ах, санкции введете, общаться откажетесь… Да ради бога, отзыньте. Нам же проще в нашем гордом одиночестве.

В спорте, суть которого в общих соревнованиях, нельзя отказаться от общения. Такой отказ означает исключение из мирового спорта. Россию и обрекают теперь на такую изоляцию. И пригрозить нельзя. Не скажешь же, играйте с нами, а то объявим повышенную боеготовность стратегических сил…

Александр Гольц, ej2018.ru