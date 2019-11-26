Леонид Заико: 25 лет сидела страна, как собака на сене 2 26.11.2019, 19:48

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Леонид Заико

Известный экономист прокомментировал решение Лукашенко продавать убыточные колхозы.

На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области глава государства заговорил о наличии серьезных проблем в отрасли. И не только в этом регионе, но и Гомельской, и Могилевской областях, пишет «Солидарность».

Решением одной из многих проблем, стоящих перед сельским хозяйством, может быть приватизация, признал Александр Лукашенко. Речь идет о хозяйствах, которые «не могут самостоятельно эффективно работать».

— Двадцать пять лет сидела страна, как собака на сене, — отреагировал на решение властей руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико во время беседы на Примусе.

В ответ на замечание о необходимости приватизации не только в сельском хозяйстве эксперт предостерег: массовая продажа собственности во всех отраслях может оказаться пагубной для экономики страны.

— Люди перестают работать и начинают делить. Сначала нам придется бороться с распилом.

По словам экономиста, в проблеме собственности важен не сам момент приватизации собственности, а ее дальнейший трансферт — как быстро она сможет менять свою форму. Важный момент: собственность в нашей стране не должна быть анонимной.

Комментируя заявление премьер-министра Сергея Румаса о том, что правительство готово рассматривать предложения по приватизации любого предприятия, если это пойдет ему на пользу и улучшит его работу, экономист отметил:

— Если вам кто-то говорит «у нас нет никаких запретов», это значит, что этих запретов у нас очень много.